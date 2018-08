Компанията Magic Leap придоби голяма популярност в индустрията със своите очила с миксирана реалност. които се казват Leap One. Устройството е проектирано да изглежда максимално както стандартни очила, но е базирано на технологии на най-модерните технологии. Самият продукт се състои от три различни части, като първата от тях са смарт очилата с името Lightwear, както и преносимия компютър Lightpack и допълнителен контролер за навигация. Устройството използва няколко вградени камери, както и специален фотонен чип, който позволява възпроизвеждането на дигитални обекти върху реалната среда. Маgic Leap One е най-добрата система с миксирана реалност, която сте виждали досега и предлага уникално съчетание между най-добрите сензори, камери, високоговорители и оптични елементи в индустрията. Техническите спецификации на Маgic Leap One също са доста интересни, предаде TheVerge. Интересната джаджа се захранва от мощен NVDIA Tegra X2 процесор, който е допълнен от 8GB RAM и 128GB вградена памет. Вградената батерия се очаква да гарантира до девет часа време с едно зареждане и да се захранва със стандартен USB Type-C порт. Oфициалните продажби в ограничен брой държави стартират до броени дни, като цената е $2295. Ако можете да си позволите тази сума ще разполагате с най-добрите очила с миксирана реалност в индустрията. Още от Digital: Четири подобрения във очилата с виртуална реалност, които предстои да видим