Samsung са водещ производител на смарт телевизори и експериментират с различни технологии, които да разширят влиянието им в този сегмент. Компанията вече е фокусирала вниманието си към разработването на изцяло нова серия устройства от висок клас. Данните разкриват, че предстоящата гама ще бъде предстaвена с името "Zero Bezel". Всеки един модел, който стане част от този бранд ще е оборудван с безрамков дисплей, който е произведен с QLED технологията. Информацията е генерирана от документи свързани с молба за регистрирането на търговската марка "Zero Bezel". Samsung са патентовали на свое име този бранд пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (ЕUIPO). Това се е случило преди няколко седмици и потвърждава плановете за новата гама телевизори. Самият патент е категоризиран в Class 9, където попадат "телевизори", "компютърни дисплеи", "LED екрани", "дигитални панели" и др. Все още не разполагаме с детайли за техническите спецификации, но разбираме, че премиерата на "Zero Bezel QLED TV" ще стане на CES 2020. Изложението ще се проведе между 7-10 януари 2020г. в Лас Вегас. Настоящата гама от QLED модели на компанията също имат ултратънки рамки около екрана, като тази идея ще намери приложение в "Zero Bezel QLED TV". Устройствата с този бранд ще са предназначени, както за обикновените потребители, така и за геймърите.