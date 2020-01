Samsung ще бъдат една от най-активните компании на предстоящото изложение CES 2020. Водещ акцент за китайският производител ще бъдат премиум телевизорите. Именно заради това от Samsung са подготвили разнообразно портфолио от нови устрoйства, включителнo и иновативните си Zero Bezel TV модели. По време на събитието ще видим първите HD телевизори, които имат безрамкови дисплеи. Конкретните данни разкриват, че Samsung Zero Bezel TV ще са достъпни за потребителите с големина от поне 65 инча, съобщава BGR. Всички представители на серията ще се отличават с луксозен дизайн, премиум качество и висока резолюция. Премахването на рамките около екрана ще позволи на потребителите буквално да се потопят в картината, която гледат на телевизорите. За да постигнат този ефект дизайнерите на Samsung са открили как да слеят дисплея със самия корпус. Този дизайн ще изостри конкуренцията в този сегмент и ще позволи на компанията да диференцира своите устройства от тоези на LG. Представителите на новата серия ще са предназначени за европейския пазар. Все още не знаем какви ще бъдат цените на първите телевизори с бранда "Zero Bezel TV", но скоро ще научим повече за тяхната премиера. Oще от Digital: Новите телевизори на Samsung ще използват технологията QD-OLED