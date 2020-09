Германският производител разкри за първи път амбициозната концепция Project One преди три години по време на International Morot Show (IAA) във Франкфурт. Впечатляващият модел представвлява двуместен суперавтомобил, който се очаква да струва повече от €2.2 млн. Премиерата на финалната версия ще превърне Project One ще реализира най-мащабния проект в историята на Mercedes-AMG досега. Компанията планира да произведе лимитирана серия от 275 бройки на автомобила, който ще използва модерните технологии oт Formula 1. Амбициозната концепция се разработва от най-добрите специалисти на F1 и АМG екипите на германския гигант, за да гарантират спиращо дъха представяне и дизайн. Добрата новина е, че Mecedes-AMG продължават да работят усилено и се доближават все повече до официалната премиера на Project One. Вече се провеждат усилени тестове на пистата, които демонстрират нагледно на какво е способен Project One в реални условия. Mercedes-AMG ще използват хибридна система за задвижване, която включва 1.6-литров V6 двигател с турбокомпресор, който е електрически подсилен от допълнителен агрегат с мощност от 90kW при мощност от 120 к..с. Новият суперавтомобил има още един електрически двигател със 120 kW (161hp) параметри, което увеличава мощността до 500kW (670 к.с) с този горивен агрегат. Конструкцията е много по-издръжлива от тези в олидите от F1 и ще гарантира 50 хил. километра пробег преди нужда от ремонт. В предните колела са позициониранои още два електрически двигателя с 50 000 rpm/120 kW (161hp), с което общаната мощност достига до 740kW (1000 к.с.) Купето изглежда като състезателен автомобил от видео игра и волан, който сме свикнали да виждаме в болиди. Ускорението от 0 до 200 км/ч. става за по-малко от шест секунди, а максималната скорост е ограничена до 350 км/ч. Със сигурност тези показатели ще превърнат Project One в един от най-мощните автомобили в света. Първите тестове вече са факт и са фокусирани основно върху показателите на двигателя, динамиката на трасето, активната аеродинамична система и кормилната уредба. Неслучайно автомобила е покрит в камуфлаж, за да се скрият отличителните му дизайнерски линии и извивки. Следващата стъпка е да се проведат тестове на легендарнот отрасе Nurburgring Nordschliefe, когато ще разберем и капацитета на вградените батерии. Още от Digital: Mercedes-AMG EQS е електрически автомобил, който ще конкурира Porsche Taycan и Tesla Model S