Някога искали ли сте да се обадите на приятел с приправен глас и да се позабавлявате? Е, благодарение на тези отлични приложения за смартфони, към които насочват вниманието ни от Make Use Of, вече нямате нужда от „тромав“ софтуер за десктопи, за да го направите. 1. Squeak Voice Changer Squeak Voice Changer е лесно за използване приложение, което предлага няколко потребителски опции, от които можете да избирате. Прегледайте ги преди да започнете. След като сте готови, всичко, което трябва да направите, е да запишете гласа си. Squeak Voice Changer ще превърне вашата реч в предпочитания от вас герой или характер. Времето, което е нужно за тази трансформация, ще зависи от дължината на казаното от вас. След преобразуването можете да изтеглите резултата като аудио файл или директно да го споделите в социалните мрежи. Приложението има безплатна и платена версия. 2. Voice Changer With Effects Това приложение предлага много ефекти, които можете да приложите към вашия аудио запис. Вместо специфични характери и герои, то предлага ефекти, с които е добре да се запознаете предварително. Подобно на Squeak Voice Changer, можете да експортирате резултата като аудио файл или да го споделите веднага в социалните мрежи. В допълнение, Voice Changer With Effects ви позволява да публикувате изображение към аудиото си във Facebook и дори да го настроите като мелодия на телефона си. Приложението разполага с удобен раздел, където можете да разглеждате вашите стари записи. Разработчикът на това приложение има и друго, наречено VoiceTooner, което също си струва да се погледне. И двете приложения имат безплатна и платена версия. 3. Voice Changer Voice Changer е до голяма степен идентичен с предишното приложение, но има няколко забележителни разлики, които си струва да бъдат обсъдени. За начало, Voice Changer има много по-модерен и интуитивен дизайн. Ще забележите това веднага. Процесът обаче е същият. Записвате глас, избирате ефект и изтегляте файла. Voice Changer дори ви позволява да създадете потребителски филтър, където можете да настроите конкретно елементи. Също така имате възможност да изрежете записа. Подобно на другите приложения, можете да споделяте файловете и да ги зададете като мелодия на телефона си. За съжаление няма начин да премахнете рекламите. Voice Changer има платена и безплатна версия. 4. Narrator’s Voice Narrator’s Voice е предимно приложение за преобразуване на текст в реч. Трябва само да напишете какво бихте искали да кажете, или да импортирате текстов файл. Веднъж обработен, Narrator’s Voice ви позволява да изтеглите или споделите файла. Най-забележителната функция на приложението обаче е вграденият превод. Заедно с многото различни гласове, можете да изберете и на какъв език да бъде казаното. Приложението има платена и безплатна версия. Вижте най-добрите Android приложения за четене на текст на глас