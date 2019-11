Преди няколко месеца ви информирахме, че приложението Google Go вече е достъпно за всички потребители. Tук е момента да ви припомним, че наличието на "Go" в наименованието означава, че това е олекотена версия предназначена за смартфони с по-слаб хардуер. Самото приложение е с много по-малък размер, но предлага основните функционалности на стандартната версия. От AndroidPolice сега ни информират, че Google Gо вече е реализирало 100 млн. изтегляния от Google Play.

Този успех се дължи основно на факта, че мобилното приложение е предварително инсталирано на устройствата с Android Go. За последно разбрахме, че Google Go е преминало границата от 10 млн. инсталации през септември 2018г. Сегашното постижение е категорично доказателство за големия брой смартфони, които са дебютирали на пазара с Android Gо през последната година. Всъщност този тип устройства се радват на огромна популярност предимно сред развиващите се държави.

Любопитен факт е, че Google Maps Go също може да се похвали, че вече е отчело повече от 100 милиона инсталации. Това се случва по същото време, както и Google Go, което само по себе си илюстрира популярността на олекотената версия на Android сред потребителите. Настоящият успех също така означава, че Google Go и Google Maps Go вече са едни от малкото заглавия за смартфони, които са регистрирали повече от 100 млн. изтегляния, което е впечатляващо постижение.

