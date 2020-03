Световната пандемия от COVID-19 продължава с пълна сила и вече намира най-силни проявления в Европа и САЩ. Със сигурност ще са необходими седмици и дори месеци, за да можем да се справим с коронавируса на европейския континент. Ако се интересувате от актуални детайли за разпространението на заразата можете да получите данни от разнообразни източници. Незaвисимо дали ставa въпрос за социални мрежи, новинарски сайтове, телевизионни излъчвания има многобройни начини да останете в крак с данни за последните случаи на COVID-19. Публикациите и препоръките на Световната здравна организация (СЗО) могат да се видят директно от търсачката на Google, като Facebook също имат собствен тракер за следене на коронавируса. Сега разбираме, че най-популярното мобилно приложение за прогноза за времето също иска да ни информира в реално време за пандемията от COVID-19. В случая става въпрос за The Weather Channel, което е налично за смартфоните с Android и iOS, както и за уеб сайтa: weather.com. Разработчиците от IBM потвърдиха, че са създали безплатни инструменти, с които можем да следим COVID-19. Данните са актуализират в реално време и са генерирани от няколко независими източника. Потребителите на The Weather Channel ще могат да се възползват от "Incidents Map" - интерактивна карта с изкуствен интелект, която визуализира потвърдените случаи. Приложението ще показва и разнообразни статистики и детайли за присъствието на коронавируса в отделните райони и локации. Специален екип от редактори на The Weather Channel ще ъплоудват допълнително видео съдържание и мултимедия с актуалната ситуация, което ще е достъпно директно от смартфоните с Android и iOS. Вградената търсачка ще позволи да филтрирате данните съобразно различни критерии и бързо да откривате каквото желаете. В официалният уеб сайт на The Weather Channel има интерактивен тракер, който обработва най-актуалната информация от IBM Watson и IBM Cognos Analytics. Тези данни са полезни за потребителите да проследят как са се развили случаите в дадена локация спрямо определен период от време и много др. Новият ъпдейт на The Weather Channel на практика ще ви позволи да разбирате всичко какво се случва около COVID-19 без да излизате от приложението. Още от Digital: 5 безплатни приложения за прогноза на времето