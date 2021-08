Виртуалните клавиатури улесняват въвеждането и работата с текст и са неизменна част от смартфоните с Android. Въпреки разнообразието от приложения Gboard си остава най-предпочитаният избор за потребителите. Две от най-добрите функции на клавиатурата са Clipboard панела и Autofill препоръките на Gboard. Tрябва само да докоснете определен текст, за да видите допълнителното меню за споделяне, копиране и поставяне на текста и маркиране на цялото съдържание. Google са уверени, че могат да улеснят допълнително процеса с интересно подобрение в новата версия на Gboard. Виртуалната клавиатура вече ще използва алгоритми, с които ще разпознава важната информация от маркирания текст. Така например, ако копирате дълго съобщение, което съдържа адрес, дата или телефонен номер ще трябва да изтриете другото съдържание, за да изпратите единствено важните данни. Google тестват функция, с която Gboard автоматично ще препоръча да копирате и поставите само най-важната информация от текста, съобщава AndrodiPolice. Новата функционалност е оптимизирана за работа с цифри, което е подходящо за дати, адреси, номера и други цифрови обозначения. Обработването на информацията и автоматичното премахване на ненужния текст е полезно решение, което ще направи Gboard още по-добро приложение. Предположенията ще се виждат точно под лентата с емотикони в горната част на интерфейса на виртуалната клавиатура. За да се възползвате от подобрената Clipboard функционалност на приложението е необходимо да инсталирате Gboard v 10.8.06 версията, която все още е в бета фаза на разработка. След като изтеглите приложението трябва да кликнете последователно върху "Settings" > "Clipboard" > "Show recently copied text and images in the suggestions bar". Oще от Digital: 10 полезни трика в клавиатурата Gboard за Android