Sony PlayStation 5 притежава всичко необходимо, за да се превърне в най-добрата конзола на компанията досега. Много геймъри продължават да очакват с нетърпение да бъде отстранен проблема с недостатъчните количества на устройството. Oт Sony работят в тясно сътрудничество със своите доставчици и мрежа от партньори по цял свят, за да позволят на всички желаещи да се сдобият със PS5. Изтеглянето на игри за конзолата понякога може да отнема твърде много време, заради все по-големите им размери. Добрата новина е, че може да стартирате тегленето предварително от приложението нa PS5 за смартфони. Ето как да го направите, за да се възползвате от тази полезна функционалност, съобщава HowToGeek: Първата стъпка преди да преминем към изтеглянето е да свържете конзолата с PlayStation приложението. За да го направите отворете менюто с настройки на устройства с Android и iOS. Можете да го активирате с избора на иконата с форма на зъбно колело от началния екран на приложението. След това скролнете, докато не откриете опцията "Console Management" и изберете "Link Console to App". Oстава да изберете вашето устройство от показания списък и да въведете логин детайлите. Необходимо е да сте влезли със същия PS5 профил и конзолата да бъде включена. За да продължите е необходимо да стартирате специална функция на конзолата, с която да управляате интерфейс в Rest Mode режима. Това може да стане като отворите менюто с настройки (иконата със зъбно колело в горния десен ъгъл на началния екран на PS5). Скролнете докато откриете "System". Изберете последователно "Power Saving" и кликнете "Features Available in Rest Mode" от допълнителното меню. Активирайте опцията "Stay Connected to the Internet", което ще позволи на Sony PlayStation 5 да се ъпдейтва автоматично, когато е в Standy режим. Вторият слайдер се казва "Enable Turning On PS5 From Network" и осигурява синхронизацията нужда, за да контролирате PS5 от приложението. Инсталирането на игри става с мобилното приложение на PlayStation за смартфон и таблет, Ако искате да отворите вашата колекция от съдържание изберете иконата в долния ляв ъгъл, преди стрелката за търсене. Натискането на "Purchased" ще презареди списъка в азбучен ред, което улеснява откриването на търсените заглавия. След като направите своя избор натиснете бутона "Download to Console". Oстава да изчакате да се изтеглят файловете. Приложението ще ви инормира с нотификация, когато играта е готова на вашия Sony PS5. Още от Digital: Най-добрите игри за Sony PlayStation 5 (Видео)