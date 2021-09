След като отворите приложението веднага виждате безкраен поток от видео клипове, които TikTok смята, че ще провокират вниманието ви. Секцията This For You е подходящ начин да откривате ново съдържание и да се забавлявате в своя профил. Все пак има ситуации, когато искате да намерите точно конкретно видео или друг пост, който не ви е препоръчан от алгоритмите на TikTok. Най-доброто решение в ситуацията е да се доверите на вградената търсачка в мобилното приложение. Това е най-лесният, най-бързият и най-удобният начин да откриете какво ви трябва в TikTok. Потребителите могат да извършват търсения съобразно много критерии, за да намират профили, категории от клипове, хаштагове и др. Първата стъпка е да отворите "Discover" секцията, която ще видите в долната част до "Home" и "+" бутоните. съобщава BusinessInsider. Кликнете върху полето за търсете и въведете своят заявка. Можете да извършите търсения на фрази, теми, потребители и др. Още докато въвеждате своята заявка ще виждате как се показват най-популярните резултати. Имайте предвид, че все още не е възможно да филтрирате допълнително резултатите, които се подреждат с приоритет към последно добавените клипове. Полезен трик в откриването на съдържание е да използвате #duet или #stitch хаштаговете и името на даден потребители, за да откриете неговите Duet/Stitch клипове, които е качил в приложението. Сканирането на QR кодове е друга полезна функция за потребителите, тъй като всеки профил има самостоятелен код. За да го отворите трябва да отворите акаунта и да кликнете на трите линии в горния десен ъгъл. Изберете "QR code", което ще генерира вашия QR код, който може лесно да се сканира от други устройства. Още от Digital: ТikTok ще предлага обяви за работа в приложението