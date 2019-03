С увеличаването на осведомеността относно личните данни и начина, по който фирмите ги събират и продават, не е чудно, че хората се интересуват от методи за опазване на поверителността и за това кои са добрите практики при сърфирането в мрежата. Един от тези методи е използването на режим за поверителното сърфиране в браузъра. При този режим историята на сърфирането, „бисквитките“, кешът, паролите и данни за автоматично попълване не се съхраняват. Можете да активирате режима за частно сърфиране с помощта на вградените инструменти в интернет браузъра си, например режим „Incognito“ в Chrome. Но можете също да използвате браузър, който е създаден с единствената цел да опази неприкосновеността на личния живот на потребителите. Важно е да разберете, че личното сърфиране не е същото като използването на VPN. Частното сърфиране не позволява локалните файлове да се съхраняват в браузъра ви по време на сесия, като например „бисквитки“ и вашата история. Въпреки това, частното сърфиране не прикрива вашия IP адрес. Нито пък крие вашата дейност от вашия интернет доставчик или мрежови администратори на работното място. Частното сърфиране е специфично за браузъра и не може да контролира следите от вашата дейност, които са съхранени извън приложението. Важно е да разберем това разграничение, напомнят от Make Use Of. Как да активирате Incognito Mode в Chrome? На десктоп версията на браузъра, използвайте клавишната комбинация Ctrl + Shift + N. Можете също да използвате падащото меню в горния десен ъгъл на браузъра и да изберете „New incognito window“. Можете да определите дали сте в режим „Инкогнито“ на версията на Chrome на работния плот чрез иконата Incognito (шапка и очила), която трябва да е вдясно от лентата за търсене. В мобилната версия на Chrome можете да влезете в режим „инкогнито“ чрез падащото меню вдясно от лентата с URL адреси. Тук изберете „New incognito tab“. Как да активирате Private Browsing в Safari? В приложението Safari за настолни компютри можете да използвате пряк път или главното меню за достъп до поверителното сърфиране. Използвайте „Shift + Cmd + N“, за да отворите нов прозорец за частно сърфиране. Или преминете към горната лента с менюта на програмата и изберете File > New Private Window. В iOS ще трябва да отворите приложението Safari и да изберете иконата на табовете, която се появява като два квадрата. След това ще трябва да изберете менюто „Private“ в долния ляв ъгъл на приложението, където можете да отворите нов таб, като използвате иконата „+“. Как да активирате Private Browsing в Firefox? В десктоп версията на браузъра можете да използвате клавишната комбинация „Ctrl + Shift + P“. Можете също да получите достъп до частното сърфиране, като кликнете върху падащото меню в горния десен ъгъл на браузъра и изберете „New Private Window“. В мобилната версия на Firefox можете да влезете в частния режим на сърфиране чрез падащото меню в горния десен ъгъл на приложението. Изберете менюто и след това натиснете „New private tab“. Как да активирате Private Browsing в Opera? Използвайте клавишната комбинация „Ctrl + Shift + N“. Това ще отвори нов частен прозорец на браузъра. Можете също да кликнете върху логото на Opera в горния ляв ъгъл на екрана, за да отворите падащото меню и да изберете „New private window“. В мобилната версия на браузъра Opera ще трябва да изберете иконата с табове (квадрат с номер вътре) в долния ляв ъгъл на приложението. Ще се отвори прозореца „Speed Dial“, където можете да видите всички табове. В горната част на приложението можете да видите две категории табове: нормални и частни. Докоснете „Private“ или плъзнете до десния прозорец, за да влезете в частния режим на сърфиране в приложението. След това изберете иконата „+“, за да отворите нов частен таб. Тези нови табове ще бъдат отворени в режим „Private Browsing“. Всички частни табове могат да се видят в това меню за бързо навигиране. Как да изключите режима за частно сърфиране? Тъй като режимът на частно сърфиране не е настройка по подразбиране в тези браузъри, много е лесно да излезете от него. Трябва само да затворите прозореца за поверително сърфиране и всички нови отворени прозорци ще са в нормален режим. Вижте най-добрите браузъри с отворен код