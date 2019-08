Google започнаха да използват наименованието "Go" в своите продукти още преди две години. Това име е свързано с премиерата на олекотени версии на популярните им мобилни приложения. Обикновено заглавията, които са част от "Go" програмата са създадени за устройствата с по-слаб хардуер. Най-новото допълнение към тях е Google Go, което ще опита да привлече вниманието ни с компактните си размери и бързата скорост на работа.

Трябва да отбележим също, че мобилното приложение не е ограничено само до някои страни като Индия и Бразилия, тъй като може да се изтегли от всеки потребител, съобщава TechRadar. Google Go ще ви позволи да спестите пространство на смартфоните, тъй като е с големина от едва 7МВ. Успоредно с това заглавието консумира много по-малко мобилен интернет и системни ресурси на устройствата с Android, отколкото обикновената версия на Google.

Добре е да на знаете, че олекотената версия на търсачкатa е базирана на Google Lens. Тази функционалност използва камерата, за да разпознава обекти и текст в реалния свят. Google Lens може да се използва за превод, както и за получаване на допълнителна информация за различни храни, предмети, животни, растения и др. Потребителите ще могат да използват и GIF файлове в Google Go, което вече е достъпно в Google Play.

