Услугата за търсене на информация в интернет на Google, Search, стартира точно преди 20 години. През това време, компанията добави десетки други полезни функции и инструменти към Search, които ни помагат да се справим с важните ежедневни задачи по-лесно. От blog.google разкриват някои трикове и тайни за Google Search. Ето кои са те: 1. От телефона си извършете търсене с „events near me“ (събития в близост до мен) или за конкретен тип събитие като „food festivals“ (фестивали за храни) и ще видите списък с местни дейности. След последната актуализация можете също така да преглеждате събития въз основа на вашите интереси. 2. Когато сте в настроение за филм, Search може да ви даде информация за различни шоу програми, филми, представления на театри и рейтинги. Всичко това на едно място, което ви улеснява да вземете решение. А ако напишем „watch“, следвано от името на дадено предаване или филм, ще видим списък с услугите, които ги стриймват. 3. Със Search може да откривате интересни нови рецепти, с които да експериментирате у дома. Трябва само да въведете нещо от рода на „пилешки бутчета“ и ще бъдете затрупани от предложения как да ги сготвите. 4. Search помага на спортните фенове да следят в реално време резултатите от срещите на любимите им отбори. Въведете името на любимия си отбор или лига и ще получавате резултатите в реално време. 5. Вече в повече от 90 страни по света, можете да търсите свободни работни позиции директно в Search. Опитайте да търсите с jobs near me (работни позиции до мен). 6. Може да получите помощ когато имате въпроси, свързани със здравето. Когато търсите информация за общи здравословни проблеми, като например грип или изкълчен глезен, ще намерите съответните медицински факти в панела по-долу. Ще ви бъдат показани типичните симптоми, лечения и други подробности. 7. Можете да използвате Search, за да изчислите сметката си, когато сте в ресторант. За целта потърсете с tip calculator (калкулатор). Можете дори да помолите Google да ви помогне да разделите сметката равномерно с приятелите си. 8. Ако извършите търсене с думата sunset (залез), ще видите точния час на залеза за вашето местоположение. 9. Конвертирането на валута е друга полезна функция на Search. Извършете търсене с нещо от рода на $500 in Euros ($500 в евро) и ще получите текущия обменен курс и интерактивна графика, която ще ви позволи да проучите промяната с течение на времето. 10. Можете да въведете проследяващ номер за пакети за UPS, USPS или Fedex директно в лентата за търсене на Google и ще видите проследяващата информация за вашия пакет. 11. Можете да потърсите хранителна информация и да разберете колко калории имат храните, които ежедневно консумирате. Например, можете да попитате „колко мазнини има в шоколадовата торта“ или „колко захар има в доматения сос“ и Google ще ви отговори. 12. Ако качите от компютъра си снимка в Google Images, ще намерите същите или подобни снимки в мрежата. Кликнете върху иконата на камерата в Google Images и Google ще ви разкаже за произхода и други подробности за снимката. 13. Можете да стесните търсенето си до определен период от време и да видите само публикуваното през това време съдържание. 14. Можете да използвате Advanced Search, за да приложите определен брой филтри, например да посочите термини, които искате да изключите, или да намерите само страници на определени езици, сайтове или файлови формати. 15. Можете да използвате Search, за да разберете значението на някоя дума. 16. Ако искате да разберете как се чете едно число на английски, въведете го в лентата за търсене след което добавете „=english“, например „3457812345098 =english“ 17. Планирате пътуване и искате да знаете какви дрехи да опаковате? Тогава в лентата за търсене изпишете ‘weather (локация)’ и ще получите прогнозата за следващата седмица за тази локация. 18. Ако търсите дадена статия или страница от конкретен сайт, Search ще ви позволи да ограничите резултатите до този сайт. Трябва само да добавите „site:(името на сайта)“, например „site:digital.bg“ и сега можете да добавите ключови думи. Вижте 5 полезни услуги на Google, които може би не знаете