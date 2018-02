Вече ви информирахме, че Android Oreo Go e oлекотена версия на операционната система за смартфони с по-малко от 1GB RAM. Концепцията на компанията е проста, но ефективна и е свързана със създаването на софтуер, оптимизиран за устройствата, които имат 512МВ и 1GB RAM. Софтуерните им инженери разработват т.нар. "Go" версии на популярните си приложения, които не предлагат пълния пакет от функции, но работят оптимално на по-слаб хардуер. В това число влизат Google Maps Go и YouTube Go, които вече са достъпни за изтегляне.

Въпросните приложения са два или три пъти по-малки като размер, което позволява дори на най-евтините смартфони да работят с тях оптимално без значение колко RAM имат. Последните данни на TechRadar разкриват, че най-новия представител на "Go" серията от мобилни приложения е Gmail. Олекотенатаната му версия вече е достъпна за безплатно изтегляне от онлайна магазина Google Play. Според официалната информация инсталационния файл е с големина от 9.51MB вместо стандартните 20.66MВ при нормалната версия на Gmail.

След изтеглянето ще ви трябва пространство от 25MB, за да можете да работите пълноценно с Gmail Go. Това е почти двойно по-малко от 47МВ при пълната версия на приложението. Въпреки това компанията се е погрижила да предостави максимален брой функции на потребителите. които ще могат да категоризират имейлите в различни папки, да търсят по ключови думи, да филтрират съобщения и др. Приложението само ще дава приоритет на важните имейли и ще ги категоризира по общи теми и на базата на техния подател.

