Вече ви информирахме, че Google Files Go е безплатен мениджър на файлове за бюджетните смартфони с Android. Компанията продължава да работи усилено, за да подобрява възможностите на приложението и да го направи по-атрактивно за потребителите. Бета версията е налична от ноември, но скоро ни очаква голяма актуализация на Files Go. Нови данни на AndroidPolice разкриват, че Google работят над интересна функция, която ще позволи да правим резервно копие на файловете си в Google Drive.

Въпросният инструмент във Files Go ще работи по същия начин, както и сегашната система за ъплоуд на документи в облачната услуга на компанията. Функцията е доста полезна и ще спести ценно време на потребителите. В следващите дни ще разберем повече детайли за другите подобрения във Files Go и платформата Android Oreo Go. Toва ще се случи на предстоящото изложение MWC 2018, което ще се проведе между 26 февруари и 1 март в Барселона.

Припомняме ви, че Files Go e само едно от приложенията, над които Google работят за новата си операционна система. Идеята е компанията да представи олекотени версии на всичките си популярни услуги като Gmail, YouTube, Maps и др. Аndroid Oreo Go е оптимизирана за устройства с по-малко от 1GB RAM и се очаква да затвърди позиците на Google като глобален лидер в мобилната индустрия. Първите смартфони с този софтуер ще бъдат покаазани на MWC 2018.

Вижте колко бърза е 4G мрежата в България спрямо другите страни в света