Тези от вас, които следят видео ревютата и статиите в Digital.bg знаят, че съществува олекотена версия на Android операционната система, която е предназначена за бюджетни устройства. С Android Go Edition са например Ulefone S11 и Nokia C2 при които общото е на първо място ниската цена.

Според статистиката по света в момента има над 100 милиона устройства с Go Edition, което предвид, че първата версия на олекотената операционна система беше представена преди едва 3 години си е много сериозен успех. Тази масовост налага и постоянна работа по поддръжка и обновления от страна на Google. Последният плод на работата им се казва Camera Go и има за цел да подобри качеството на снимките, заснети със смартфони с Android Go OS.

Както е видно от видеото което публикуваха Android, приложението върви много по-бързо от аналогичните си алтернативи. То оптимизира пространството за съхранение на снимки и си партнира добре с по-бавните процесори на телефоните на които е инсталирано. Сред софтуерните функции на Camera Go, впечатление прави възможността за избор на различни фонове в портретен режим. Приложението също така видимо подобрява качеството на снимките, които са правили смартфоните до този момент без него. Първият смартфон в който Camera Go базово ще влиза в олекотеният пакет на Android е Nokia 1.3

Прочетете още статията: Nokia 8.3 5G, Nokia 5.3 и Nokia 1.3 са новите смартфони на компанията