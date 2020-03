Налага се да рестартирате компютъра си от разстояние? Няма проблем. Без значение каква е причината за това, тези три метода описани от Make Use Of ще ви помогнат да постигнете целта си. 1. Как да рестартирате дистанционно компютър с IP адреса Този начин за дистанционно рестартиране на компютъра изисква да сте в една и съща мрежа. Например, живеете в къща и сте оставили на долния етаж лаптопа ви да работи, а в момента използвате десктопа на горния етаж. За да изключите дистанционно, използвайте инструмента Windows shutdown.exe.Основната употреба на този инструмент е ясна, но са налични няколко функции, с които може да приспособите командата. Започнете с отваряне на инструмента PowerShell. Кликнете с десния бутон върху „Start“, след което изберете Windows PowerShell. По същество от команден ред или приложение можете да издадете командата за изключване, използвайки синтаксиса „shutdown /r /f /m [remotecomputerIP] -t 00“ Ето и други полезни команди: – /m [remotecomputerIP] - насочете към конкретно устройство; тук трябва да замените [remotecomputerIP] с името на мрежата или IP адреса на компютъра – /r – прави пълен рестарт – /hybrid – изключване, което ако е последвано от /s, води до бързо стартиране – /f – принуждава всички работещи приложения да се затворят – /t 00 – задава рестартиране без забавяне във времето (нула секунди) за дадената команда – /c – дава възможност за добавяне на съобщение, като например: „The IT department is remotely restarting your computer.” – /? – показва пълен списък с команди Използвайте внимателно тези команди. Единственият недостатък на този подход е, че трябва да бъдете свързани отдалечено с компютъра с администраторски права. А когато предпочитате да поддържате строга защита на вашия компютър или сървър, това невинаги е лесно постижимо. 2. Как да рестартирате компютъра си с помощта на отдалечен десктоп RDP (Remote Desktop Protocol) е протокол на Microsoft за отдалечен достъп до компютър. RDP е вграден в Windows компютрите, така че може да го стартирате от менюто Start (използвайте командата за търсене “rdp”). Когато RDP работи на вашия компютър, въведете IP адреса или името на хоста на компютъра, който рестартирате дистанционно. Ще се нуждаете и от потребителско име и парола, когато бъдете подканени ще трябва да ги въведете. При установена връзка до отдалечения компютър, използвайте мишката, за да го рестартирате по обичайния начин. На разположение са и други инструменти за отдалечен достъп до компютъра. Всички те могат да рестартират вашия компютър дистанционно през интернет. 3. Дистанционно рестартирайте компютъра си през уеб браузър със Shutter Друг начин за дистанционно рестартиране на компютъра е чрез инсталиране на безплатното приложение Shutter, създадено от Денис Козлов. Това е инструмент, който ви дава отдалечен достъп до отдалечени действия и събития на вашия компютър. Например, можете да проверите използването на процесора (действие) или да задействате дистанционно изключване (събитие). Със Shutter, инсталиран на целевия ви компютър, можете да изпълнявате различни отдалечени функции на вашия компютър чрез браузъра си. Трябва да използвате Shutter като сървър, който дава отдалечен достъп до вашия компютър от всеки браузър. За да настроите това кликнете върху Options –> Web Interface. Изберете „Enable“, а след това Listen IP и въведете какъв порт искате да използвате. Port 80 е най-често срещан, тъй като е по подразбиране. Ако обаче искате допълнителна сигурност, можете да използвате някакъв друг. И накрая, задайте потребителското си име и парола (задължително е) и кликнете върху „Save“! Конфигурирайте Shutter за рестартиране на отдалечен компютър За да използвате този метод извън домашната си мрежа, ще трябва да отворите „дупка“ за достъп до Shutter през вашия рутер. За да направите това, отворете страницата на вашия рутер (обикновено 192.168.0.1 или 192.168.1.1, в зависимост от марката на вашия рутер) и конфигурирайте пренасочване на порт. Консултирайте се с документацията на вашия рутер за точните стъпки за вашия модел рутер. Трябва само да се уверете, че IP и порта, който сте дефинирали в Shutter, са дефинирани тук и че са активирани. За да запазите настройките кликнете Save. Сега можете от всеки уеб браузър да изпратите не само команда „restart“ на вашия компютър, но и цял списък с други команди. За да получите отдалечен достъп до Shutter, отворете браузър и въведете посочения по-рано IP адрес и порт. Например: 192.168.1.103:8080. Въведете присвоения ISP – външен IP, последван от порта. Това може да е: 65.xxx.xxx.122: 8080. Уеб интерфейсът ще се появи след като влезете с идентификатора и паролата, които сте определили. Не сте сигурни какъв е вашият външен IP? Посетете whatismyip.com във вашия браузър, за да разберете. Обърнете внимание, че ще имате нужда от статичен IP адрес за достъп до Shutter извън вашата локална мрежа. Тук можете да изпълнявате различни отдалечени задачи, от изключване на компютъра до заглушаване на силата на звука или стартиране на определена програма. За да рестартирате Windows от разстояние чрез уеб интерфейса на Shutter, кликнете върху Reboot, после върху Execute. Вижте как да контролираме компютъра си от смартфона