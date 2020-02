NVIDIA провеждат от месеци тестове с новата си облачна услуга за гейминг, но вече са готови с финалния продукт. Компанията официално потвърди, че платформата, която се казва GeForce Now вече е достъпна за потребителите. За разлика от Google Stadia, oбаче услугата на NVIDIA няма за цел да ви гарантира оптимално качество на собствения си каталог от игри. Вместо това GeForce Now позволява да свържете профила си в Steam, Epic или Battle, за да се забавлявате със заглавията, които вече сте купили от тези външни платформи, предаде TechCrunch. Потребителите разполагат с възможността да регистират безплатен акаунт в NVIDIA GeForce Now, за да изпробват услугата. В този случай, обаче има няколко ограничения, като например гейминг сесията да не е с продължителност от над 60 минути. Ако има твърде много потребители свързани към сървърите на компанията ще ви се наложи да изчакате преди да може да стартирате дадена игра. NVIDIA GeForce Now на практика позволява да наемете виртуален компютър разположен в центровете им за данни, докато играете любимите си заглавия. Другият вариант е да купите месечен абонамент за "Founders" версията на услугата, който струва €5.40 месечно и отстранява всички гореизброени недостатъци. Така можете да играете където искате без ограничения във времето. Новата услуга за стрийминг на игри вече не е ограничена само за Android, тъй като е налична още за macOS, Windows, както и за конзолата NVIDIA Shield TV. С течение на времето компанията обещава да разшири каталога от заглавия, които са оптимизирани за геймърската си платформа. Oще от Digital: Разкриха параметрите на геймърските видео карти Nvidia GeForce RTX 3070 и RTX 3080