Смартфоните са мултифункционални устройства, които позволяват да свършим работата и да се забавляваме максимално когато сме в движение. Камерите на мобилните джаджи еволюират с всяка изминала година, а системите с изкуствен интелект предлагат още повече възможности да снимане. Улавянето на вълнуващите мигове около нас е една от най-използваните функции на смартфоните от потребителите по цял свят. Ако сте любители на фотографията искаме да насочим вниманието ви към най-голямата дигитална камера в света, която се разработва от SLAC National Accelerator Laboratory към US Department ot Energy повече от пет години. Впечатляващото съоръжение ще се превърне в "сърцето" на Vera C. Rubin обсерваторията, чиято конструкция вече започна в Чили. Идеята на учените е камерата да бъде вградена в ултрачувствителен телескоп, който е в състояние да открива обекти, които са 100 милиона пъти по-тъмни от възможностите на човешкото око. Първоначалните тестове с инициативата, която се казва Legacy Survey of Space and Time (LSST) са доста оптимистични, като камерата успява да заснеме първите в света изображения, които имат впечатляващата резолюция от 3200 мегапиксела. Традиционните устройства с "full-frame" сензори на пазара обикновено използват сензори с големина от 1.4 инча (3.5 сантиметра). За сравнение камерата на учените е с размери от 61 сантиметра, което е достатъчна стойност да се улови пространство в небето, което е с еквивалентна големина на 40 Луни, съобщава NewAtlas. Благодарение на нея ще могат да се откриват астрономически обекти, които сега не са видими с модерното оборудване на обсерваториите по цял свят. Размерите на снимките са толкова големи, че ще са необходими 378 телевизора с 4K резолюция, за да бъдат показани в пълната им резолюция. Кадрите са показани с такива детайли, че можете да видите топка за голф от разстояние 24 километра. Още от Digital: Камерата за смартфони, която обещава революция във видео стабилизацията (Видео)