Google представиха концепцията за Android Go още преди три години. Това е олекотена версия на операционната система предназначена за устройства с по-слаб хардуер. След това компанията започна да представя "Go" версии на популярните си приложения като Maps Go, Google Go, Gmail Go и др. Потребителите могат да използват базови функционалности в тези заглавия, които са значително по-малки като размер от стандартните версии. По този начин Google се надяват да гарантират максимално изживяване в Android и от по-евтините устройства. Android Go е оптимизирана да намери място в смартфони, които имат 1GB или по-малко RAM памет. В момента, обаче почти няма устройства с 1GB RAM, тъй като постепенно 4GB/6GB RAM се превърнаха като стандарт за мобилната индустрия. Премиум устройствата на производителите дори предлагат 12GB RAM. Именно заради това Google планират да въведат важни промени в Android Go, които влизат в сила с премиерата на Android 11, която ще стане факт на 8 септември. Съгласно новите изисквания е необходимо новите устройства, които имат 2GB RAM или по-малко оперативна памет трябва да работят с Android Go. Успоредно с това е необходимо вече да е получен ъпдейт към Android 10. Това важни за новите смартфони и няма да засегне настоящите устройства на пазара. На практика Google искат да превърнат 2GB RAM като следващия стандарт за сертификация на Android Go. Смартфоните с повече RAM ще оперират със стандартната версия с Android 11, а устройствата с 512MB RAM вече няма да могат да инсталират дигиталния пакет от GMS услуги, съобщавa xda-developers. Това решение на Google със сигурност ще намали броя на нови устройства с 512MB RAM, които виждаме от производителите. Всеки смартфон, който има 1GB RAM или 2GB RAM ще се отличава с по-добра производителност. Новите изисквания влизат в сила от последното тримесечие на годината. Предстоящата премиера на Android 11 е подходяща възможност да научим повече за плановете на Google.