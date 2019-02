Мислите, че Instagram има в какво още да се развива? Определено е така. Но докато чакате да се появят нови функции, разгледайте информацията на Make Use Of и се възползвайте от нея. Повечето от приложенията в този списък запълват нуждите на потребителите, които Instagram е пренебрегнала. GramBig (онлайн) GramBig е отговорът на едно от странните ограничения, наложени от Instagram. В момента, ако даден потребител промени снимката на потребителския си профил, няма да можете да виждате снимката му в пълен размер. Виждате само малката миниатюра. Ако искате да видите снимката в пълен размер, отидете в GramBig. Въведете потребителското име и веднага ще получите голямо изображение на тази малка миниатюра. Story Templates by Kapwing (онлайн) Instagram не ви позволява да редактирате няколко изображения в една история или да създавате красиви колажи с текст. Story Templates by Kapwing е супер лесно за използване настолно уеб приложение, с което може да правите зашеметяващи истории при това не се налага да имате дизайнерски умения. Има три основни стъпки. Вие избирате шаблон, в който добавяте няколко изображения, GIF или видеоклипове. Можете да качите тези изображения от компютъра си или да добавите линк. След това редактирайте изображението или видеото. Не можете да добавяте филтри, но можете да приложите основни редакции като изрязване, промяна на размера на изображението и т.н. Накрая, ако искате, добавете текст. Вашата окончателна версия е готова за изтегляне и за превръщане в Instagram Story. Ще има воден знак, който може да премахнете като заплатите такса. Unfold (Android, iOS) Story Templates by Kapwing е приложение, което може да ползвате от браузъра на настолния си компютър или лаптоп. Ако искате нещо подобно на мобилния си телефон, тогава Unfold е това, което ви трябва. В Unfold създавате колекция и след това започвате да добавяте страници към нея. Всяка страница може да бъде различен тип шаблон с множество изображения или видеоклипове. След като ги поставяте в шаблона, не можете да редактирате видеоклиповете или снимките, така че направете това предварително. Може да добавяте текст, а крайния резултат няма воден знак. Но има покупки в приложението, ако искате повече шаблони. AnySticker (Android, iOS) AnySticker ви позволява да създавате свои собствени стикери, с които вашите Instagram Stories да се откроят от останалите. Заредете приложението и създайте стикер. След като приключите, запишете стикера си (ако възнамерявате да го използвате отново в бъдеще). След това в приложението отидете в галерията си, за да го добавите към изображение. И накрая, новото ви изображение може да бъде качено в Instagram. Това е доста лесно, а и ще бъдете водени през процеса. AnySticker е безплатно приложение. Filtergram (онлайн) Подобно на всяка друга голяма социална мрежа, Instagram е кошмар за поверителността. Компанията използва различни начини да ви шпионира, като постоянно събира данни за вас. Filtergram е прост начин да използвате Instagram без акаунт. Ето как работи. Трябва да си регистрирате акаунт в Filtergram и след това започнете да следвате Instagram акаунтите, които искате. Ще видите снимката и надписа за всяка нова или стара публикация, но няма да можете да четете коментари. Можете дори да „харесате“ снимка, като я добавите към любимите си. Filtergram е изцяло уеб-базиран, така че няма да получавате известия, няма да се проследява местоположението ви и обикновено е много по-безопасно да се използва от Instagram. Разбира се, не можете да публикувате или коментирате. Вижте 5 приложения, с които може да станете още по-популярни в Instagram