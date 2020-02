Премиерата на дългоочакваните наследници на Sony PlayStation 4 и Xbox One ще е събитието на годината в сферата на гейминга. Двете конзоли ще се продават на пазара през празничния сезон в края на 2020г. Въпреки това вече се появиха данни, че Sony искат да покажат PlayStation 5 за първи път само след няколко седмици. За разлика от тях Microsoft се очаква да представят Xbox One 2 на Е3 2020, като геймърското събитие ще се проведе през юни. Съществува вероятност плановете на Sony да се променят. Според нови данни на BusinessInsider стратегията на компанията може да бъде засегната сериозно заради разпространението на коронавируса. Финансовите анализатори от Jefferies Group прогнозират, че Sony биха могли да отложат премиерата на PS5, която е насрочена за последните седмици на годината. Конкретната причина е, че конзолата ще се произвежда в Китай. Драстичните мерки на китайското правителство за справяне със заразата ще се отразят сериозно на веригата за доставки на компоненти. Aко блокадата на засегнатите райони продължи повече от месец това със сигурност ще забави премиерата на Sony PS5. Тези процеси вероятно ще се отразят и на Xbox One 2. Все още има твърде много неизвестни свързани с коронавируса и времето, което ще отнеме на Китай да спрат разпространението на заразата. В заключение ще отбележим, че Sony ще направят всичко възможно, за да си спестят подобни проблеми. Остава да разберем дали PlayStation 5 ще дебютира на пазара навреме или продажбите ще бъдат отложени. Oще от DIgital: Sony PlayStation 5 ще е съвместима с игрите за оригиналния PlayStation, PlayStation 2, 3 и 4