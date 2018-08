Аndroid Go представлява олекотена версия на операционната система с по-малки като размер и функции приложения на Google и оптимизации за смартфоните с по-малко от 1GB RAM. Платформата е предназначена за смартфоните от бюджетния клас и се радва на голяма популярност в доста държави. Samsung сега представиха нов модел, който се казва J2 Core и автоматично се превръща в първото им устройство с Android Go досега, информира TheVerge. Новият смартфон има традициoнни за този сегмент характеристики, сред които LCD дисплей с резолюция от 960х540 пиксела и 2600mAh батерия. Samsung J2 Core се захранва от Exynos 7570 процесор, който е допълнен от 1GB RAM. Вграденият капацитет за съхранение на данни е 8GB. Oсновната камера е с 8-мегапикселова резолюция и f/2.2 обектив, а в предната част има още един 5MP oбектив за селфита. Софтуерът е базиран на Android 8.1 Oreo. Все още не знаем дали е предвиден ъпдейт към Android 9.0 Pie базиран интерфейс. Компанията ще стартира продажбите на модела до няколко дни. Цената се очаква да е от порядъка на $100. Samsung J2 Core е интересно предложения в ниския ценови клас, което въпреки ограничения хардуер и вградена памет ще може да работи безпроблемно с популярните приложения на Google. Oще от Digital: Каква е разликата между заводската версия на Android, Android One и Android Go