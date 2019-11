Искате ли да импортирате снимки и видеоклипове от SD или microSD карта директно на вашия iPhone или iPad? Ако е така, прочетете ръководството на 9to5mac за това как стъпка по стъпка може да го направите. За разлика от Android смартфоните, които често включват вградена способност за четене и добавяне на допълнително място за съхранение чрез microSD карти с памет, iPhone и iPad на Apple изискват адаптер за импортиране на снимки и видеоклипове от карти с памет. Това може да изглежда смущаващо, но по този начин Apple е в състояние да предложи по-добра сигурност, като контролира как картите с памет работят с iOS устройствата. Имайте предвид, че използването на SD и microSD карти с iPhone и iPad е ограничено само до импортиране на снимки и видеоклипове в приложението Photos. Ако искате да запазите, съхраните и преместите други файлове, ще трябва да имате флаш памети с интерфейс Lightning, като iXpand на SanDisk. Как да четем SD и microSD карти памет на iPhone? Официалният четец на Applе, Lightning to SD Card Camera Reader е с цена $29. Ако имате iPad Pro с USB-C, ще имате нужда от четеца на Apple - USB-C to SD Card Camera Reader, който е с цена $39. Ще имате нужда и от SD карта с обикновен размер, така че ще ви трябва microSD към SD адаптер, ако още нямате такъв. Най-продаваният Lightning to SD/microSD четец на Amazon е с цена $ 13. Освен това има слотове както за SD, така и за microSD карти, така че не е нужно да се притеснявате за нищо. Ето и стъпките: 1. Включете SD адаптера към вашия iPhone or iPad. 2. Поставете SD или microSD картата, от която искате да импортирате снимки и видеоклипове. 3. Приложението Photos ще се стартира автоматично и ще ви даде възможност да импортирате файловете. 4. Ако това не стане, отворете приложението Photos и докоснете таба „Import“ в доланата част. Вижте най-добрите iOS приложения за управление на файлове