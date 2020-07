Повечето популярни браузъри, включително Google Chrome, Firefox и Microsoft Edge, включват услуга за геолокация. Геолокацията се опитва да ви намери въз основа на вашия IP адрес, Wi-Fi или мрежа. Въпреки че геолокацията има много полезни приложения, тя също има някои сериозни последици за поверителността. Поради тази причина може да искате да излъжете или скриете местоположението си в Firefox, Google Chrome и Microsoft Edge. Фалшифицирането на вашето местоположение също е полезно, когато искате да получите достъп до съдържание, ограничено за вашата локация. Как става това ще научите от информацията на Make Use Of. Какво е геолокация? Геолокацията е местоположението ви което се предоставя на вашия уеб браузър или другите приложения, които използвате. Повечето услуги използват информацията от вашия IP адрес и мрежата, към която сте свързани, за да определят къде се намирате. Браузърите използват геолокацията по няколко различни причини. Когато посещавате определени уебсайтове, може да забележите подкана, която иска да потвърдите дали сайтът може да използва вашето местоположение. Ако разрешите достъп, сайтът може да използва вашето местоположение и да ви предостави информация, свързана с вашия район. Как да деактивирате геолокацията в Google Chrome? Кликнете върху трите точки в десния ъгъл на екрана и изберете Settings -> Privacy and Security -> Site Settings -> Location. Ще видите настройка „Ask before accessing“, която трябва да се уверите, че е включена. Ще видите и списък с уебсайтове, на които сте разрешили или отказали достъп до местоположението си. За да отмените достъпа до местоположението си, натиснете иконата на кошчето до всеки уебсайт под „Allow”. Как да деактивирате геолокацията в Firefox? Кликнете върху трите точки в десния ъгъл на браузъра и натиснете Options -> Privacy Security. Превъртете надолу, за да намерите заглавието „Permissions”. Кликнете в полето Settings до „Location.” След това ще видите списък с уебсайтове, които са поискали достъп до вашето местоположение - можете да спрете достъпа им, като ги премахнете от този списък. За да се отървете от тези досадни изскачащи прозорци, поставете отметка в квадратчето до „Block new requests asking to access your location“. Това автоматично блокира достъпа до геолокацията ви за всички уебсайтове, които посещавате. Как да деактивирате геолокацията в Microsoft Edge? Кликнете върху трите точки в десния ъгъл на браузъра и изберете Settings -> Site Permissions -> Location. Уверете се, че настройката „Ask before accessing“ е включена. По-долу ще видите два списъка: сайтовете под „Allow” имат достъп до вашето местоположение, докато сайтовете под „Block” вече са забранени да виждат вашето местоположение. Подобно на Chrome, можете да премахнете разрешенията, като кликнете върху иконата на кошчето до името на уебсайта. Как да фалшифицирате местоположението си в браузъра? Най-добрият начин да направите това е като използвате една от многото безплатни VPN услуги, които защитават вашата поверителност. Можете също да фалшифицирате местоположението си в Google Chrome, Firefox и Microsoft Edge, като ръчно промените локацията си или използвате разширение. Ако използвате Google Chrome браузъра, може да тествате разширението Location Guard (безплатно). За да фалшифицирате местоположението си в Firefox, въведете about:config в адресната лента. Firefox ще ви предупреди, че промените, които правите тук, могат да повлияят на производителността на Firefox. Натиснете „Accept the Risk and Continue“, за да продължите. В лентата за търсене въведете „geo.enabled“ и се уверете, че опцията е зададена на „true“. След като направите това, въведете „geo.provider.network.url“ в лентата за търсене. Кликнете върху иконата на молив, за да редактирате оригиналния текст, и го заменете с този: data:application/json,{"location": {"lat": 40.7590, "lng": -73.9845}, "accuracy": 27000.0} Този набор от координати променя местоположението ви на Таймс Скуеър в Ню Йорк. Имайте предвид, че не е нужно да използвате тези конкретни координати. Ако искате, можете да намерите други, като използвате уебсайт като LatLong и въведете местоположение по ваш избор. За да промените ръчно местоположението си в Microsoft Edge, натиснете трите точки в горния десен ъгъл на браузъра и изберете More Tools -> Developer Tools. След като се появи страничната лента DevTools, натиснете Control+Shift+P. В командното меню въведете show sensors и натиснете Enter. В падащото меню „Location“ изберете град по ваш избор. Изборът ви ще отмени текущото местоположение. Ако не искате да използвате някой от тези градове, можете да въведете персонализирани координати. Вижте как да изтрием данните за местоположението от снимки и видео в iPhone