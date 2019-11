Всеки ден в социалните сайтове се качват милиони снимки. Независимо дали става въпрос за вашите празници, за незабравими моменти или любими домашни животни, нашето желание да споделяме е по-силно от всякога. Това важи и за известните личности. Социалните медии ни позволяват да следим любимите си знаменитости отблизо и да навлезем в тяхното ежедневие. За всяка снимка, която те публикуват, очакват ние простосмъртните да я харесаме, за да покажем любовта си към тях. От pocket-lint проследяват най-популярнире постове в Instagram, Facebook и Twitter за последните няколко години. От това става ясно, че все повече и повече хора се присъединяват към сайтовете в социалните медии, тъй като броят на харесванията нараства. 1. Това е първата снимка, качена в Instagram. Качена е от основателя Кевин Систром на 16 юли 2010 година. Досега тя е натрупала малко над 70 000 харесвания, но беше най-харесвана снимка през годината, в която беше публикувана. 2. Джъстин Бийбър, най-продаваният канадски изпълнител за всички времена, участва в най-харесваната снимка в Instagram през 2011 година. Това е доста проста снимка на тогава 17-годишния Бийбър, който прави бебешки гримаси. Вече има над 263 000 харесвания. 3. Бионсе сподели първата снимка на новородените си близнаци през юли 2017 година. Тя беше публикувана със следната надпис: „Sir Carter and Rumi 1 month today“. Снимката получи над три милиона харесвания за по-малко от три часа и има повече от 10 милиона харесвания. 4. Тази снимка, туитната от бившия президент на САЩ, Барак Обама през август 2017 година, стана „най-обичаният туит за всички времена“. Надписът към нея беше цитат на Нелсън Мандела: Никой не се ражда, мразейки друг човек поради цвета на кожата му или неговия произход или религията му („No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion…”). 5. Снимка на Полин, дъщеричката на Вин Дизел от „Бързи и яростни“ кръстена от него на другата звезда от филма, Пол Уокър след смъртта му, има близо 8 милиона харесвания във Facebook. 6. Тази снимка на Тейлър Суифт, в Instagram страницата ѝ, на която е със Селена Гомес, е една от най-популярните с 3,2 милиона харесвания. 7. Тази снимка качена във Facebook страницата на Кристиано Роналдо е невероятно популярна, тя събира 4,6 милиона харесвания. 8. Кайли Дженър, най-младият член на семейство Дженър, е също толкова голяма звезда в Instagram, колкото и по-големите ѝ братя и сестри. Тази снимка от дипломирането ѝ през юли 2015 година има малко под 2,4 милиона харесвания. 9. Дълго време „суперселфито“ на Елън Дегенерес беше най-харесваната снимка за всички времена. 10. Помните ли сватбата на Ким Кардашиян и Кание Уест на 27 май 2014 година? Това беше най-харесвана снимка за 2014година. Вижте 4 неща, които е добре да проверим, преди да качим снимки в Интернет