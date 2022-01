Apple са амбицирани да подобрят своите рекорди за продажби с представителите на iPhone 13 серията. Устройствата от последно поколение вече са налични в търговските мрежи и са най-продаваните смартфони за настоящото тримесечие. В началото на 2022г. конкуренцията ще се задълбочи с интересни премиери на флагмани с Android. Aко планирате да продаде iPhone 13 вероятно бихте искали да гарантирате поверителността на личната информация. Изтриването на всички данни е подходяща възможност следващият собственик на смартфона да няма достъп до вашите детайли и респективно да разбере повече за вас. Най-лесният начин да го направите е като върнете фабричните настройки. Препоръчително е да изключите "Find My iPhone" функцията, която следи локацията на iPhone, за да го открие, ако сте го изгубили. Можете да го направите като отворите последователно "Find My>Find My iPhone" и преместете слайдера в желаната позиция, съобщава HowToGeek. За да изтриете съдържанието в iPhone 13 и да върнете устройството към фабрични настройки трябва първо да изберете "Settings". След като заредите това меню е необходимо да отворите "General" Скролнете докато не откриете "Transfer or Reset iPhone" секцията. Изтриването на данните изисква да изберете "Erase All Content and Settings". Остава само да потвърдите промените, като изберете "Continue". Възможно е да видите съобщение, което ви подканва да верифицирате своята самоличност. Ако се наложи напишете своите Apple ID логин детайли. След като завърши процеса ще видите "Welcome" съобщение и опция да настроите отново устройството. Подходяща идея е да отделите време, за да архивирате своята информация, която ще бъде изтрита напълно ори възстановяване на фабричните настройки в iPhone 13. Oще от Digital: Аpple намалява поръчките на iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max заради слабото търсене