Заредили сте компютъра си или сте го извадили от режим на заспиване, но по някаква причина няма звук? Когато се логвате в системата, не ви посреща обичайния „звън“ на Windows или няма аудио, което да придружава видеоклиповете ви? Какъв е проблемът? Това може да е проблем с аудио настройките или със самите високоговорители на компютъра. Ако използвате слушалки, проблемът може да е в тях. Ето как според Make Use Of може да коригирате звука на компютъра, когато има проблем. Няколко неща могат да причиняват проблема – от случайно заглушен звук до дефектни високоговорители. Може дори да имате свързани слушалки, за които сте забравили. Ако рестартирането на компютъра не отстрани проблема, ето няколко възможни грешки и как да ги отстраним: 1. Заглушено аудио Това може да се случи лесно при натискане на неправилния бутон или клавишна комбинация. Това може дори да се случи, като се намали звука на системата твърде много. За да включите звука, стартирайте аудио или видео файл. Това ще ви помогне да разберете дали аудиото работи отново или не. След това идентифицирайте бутона за заглушаване на клавиатурата и го натиснете. На клавиатурата този клавиш обикновено се намира в горната част, заедно с други контроли за възпроизвеждане. Ако използвате лаптоп, функцията за заглушаване обикновено се намира чрез натискане на бутоните „Fn + F“. 2. Проверете дали използвате правилния жак за високоговорителя Проверете жака на високоговорителя на вашия компютър. Независимо дали използвате жични слушалки или комплект високоговорители с компютъра си, те трябва да бъдат свързани с компютъра с традиционен 3.5 мм жак. Правилното включване на жака в правилния порт е от жизненоважно значение, за да получите звук от компютъра. При по-старите системи, порта за микрофона може да е разположен до гнездото за слушалки. Затова си струва да отделите време, за да сте сигурни, че високоговорителят ви не действа като гигантски микрофон! В модерните системи, микрофоните и слушалките споделят един и същ многофункционален порт. При настолните компютри, оборудвани със звукови карти, които не са интегрирани с дънната платка, трябва да се провери дали това устройство е правилно поставено. Това означава отваряне на кутията и идентифициране на звуковата карта. Ако картата е правилно свързана към дънната платка и нейният светодиод за захранване се появява, когато компютърът е включен, всичко трябва да е наред. Ако обаче сте използвали предния аудио жак на кутията на компютъра, проверете дали е свързан вътрешно към звуковата карта. 3. Проверете дали външните високоговорители са свързани Ако използвате външни високоговорители, не забравяйте да проверите дали те са включени. Малък червен или зелен светодиод трябва да показва, че високоговорителите се захранват. Ако тук всичко е наред и все още няма звук, си струва да свържете високоговорителите с друго устройство. Това може да е друг компютър или дори телефон или таблет, за да видите дали работят с него. 4. Проверете дали настройката HDMI Audio е избрана Някои HD дисплеи не поддържат звук през HDMI кабел, дори когато кабелът го доставя. Ето защо проблемът ви може да идва от това, че използвате HDMI дисплей, който отказва да възпроизвежда звук. Решението за това е да се пусне аудио кабел от компютъра към дисплея, като се гарантира, че аудио жакът е свързан с аудиото на дисплея в порта. Също така трябва да потвърдите в Windows, че е избрана настройката HDMI Audio. Направете това, като отворите Settings (Windows клавиша + I) > Ease of access > Audio > Change other sound settings и изберете таба „Playback“. Ако към компютъра е свързано HDMI аудио устройство, тогава трябва да видите опцията Digital Output Device (HDMI). Изберете я и в долната част на прозореца кликнете върху„Set Default“. Сега аудиото трябва да се възпроизвежда на вашия HDMI телевизор. 5. Проверете аудио драйверите на Windows Възможно е Windows Update да е довел до проблеми с драйверите на звуковата ви карта. Решението тук е да актуализирате драйверите си или да се върнете към предишна настройка. Кликнете с десния бутон върху „Start“ бутона и изберете „Device Manager“. Разширете Sound, video and game controllers, след което идентифицирайте аудио устройството. Това обикновено е Intel(R) Display Audio, освен ако нямате специализиран аудио хардуер. Кликнете с десния бутон на мишката върху устройството и изберете Update driver. Актуализираният драйвер трябва да бъде инсталиран. Ако не, първо използвайте опцията Uninstall device, след което Action > Scan for hardware changes, за да поискате да бъде инсталиран нов драйвер. Същото решение може да се използва за актуализиране на USB драйвери, ако използвате USB слушалки или USB звукова карта. 6. Проблемът може да идва от Bluetooth слушалките ви Когато в компютъра е включен кабел, очевидно е свързано устройство към него. С Bluetooth обаче лесно се забравя това. Ако използвате Bluetooth слушалки с лаптопа си, проверете дали сте ги изключили след като сте спрели да ги използвате. В противен случай аудиото ще се предава към слушалките, а не към високоговорителите на компютъра. Вижте 4 лесни начина да подобрим звука в Windows 10