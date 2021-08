Луксозните модни брандове Louis Vuitton и Burberry насочват вниманието си към една от последните технологични иновации. Двете компании проявяват активен интерес към т.нар. "Non-Fungible Tokens (NFT)", които набират все по-голяма популярност в световен мащаб. Toзи термин обозначава криптографски токен, който е част от блокчейн и представлява единичен актив. Няма ограничение дали NFT представляват изцяло дигитални ресурси или цифрови версии на обекти от реалния свят. Специфична особеност е, че този тип токени не са взаимозаменяеми помежду си и могат да функционират като доказателство за автентичност и собственост в дигиталната сфера. Aктуалният рекорд за NFT продажба е на "Everydays - The First 5000 Days" на aртист с името Beeple, която достигна цена от $69 млн. Неслучайно интереса на модните брандове към тази пазарна ниша се увеличава. От BusinessInsider ни съобщават, че Burberry ще представят NFT геймърски персонаж с името "Sharky B" за мултиплейър онлайн играта "Blankos Block Party". Потребителите ще могат да купят Limited-Edition персонажа, който е покрит с TB монограма на компанията от 11 август. Успоредно с това Louis Vitton също искат да използват технологията, за да промотират своя бранд. Мобилна игра с името "Louis: The Game" позволява на играчите да съберат 30 безплатни NFT токена, докато следват талисмана на компанията Vivienne в пътуване до Париж. Със сигурност новите кампании на модните гиганти ще предизвикат още по-голям интерес към NFT дигиталните активи. Припомняме ви, че преди няколко месеца разбрахме, че Gucci и няколко други брандове в този бранш загатнаха намерението си да използват подобни технологии, за да промотират своя бизнес. Oще от Digital: Продадоха на търг отворения код на World Wide Web създаден от Тим Бърнърс-Лий като NFT токен за $5.4 млн.