За повечето хора Bluetooth е бърз и безпроблемен начин за свързване на безжични аксесоари към телефона им. Но умните разработчици са измислили много по-интересни начини за използване на технологията. Днес Bluetooth дава много повече възможности на телефона ви, отколкото може би си представяте. Ето защо от Make Use Of са решили да споделят тези 7 вълнуващи начина да извлечете повече от технологията Bluetooth на Android. 1. Разгледайте вградените Bluetooth настройки Проучете внимателно вградените Bluetooth настройки в телефона си. Например, когато имате свързани слушалки, Android предлага много опции за настройване на предпочитанията ви. За достъп до тези настройки отидете до Settings -> Connected devices. Докоснете иконата на зъбно колело до свързания аксесоар; може да се наложи да потърсите под „Previously connected devices“, за да го намерите. Освен тези опции, можете да редактирате Bluetooth аудиокодека, ако срещате трудности или Android не разпознава предпочитания от устройството ви избор по подразбиране. Това е един от полезните инструменти в менюто „Developer Options“ изброени като „Bluetooth Audio Codec“. 2. Отключване или заключване на телефона с Bluetooth Друга функция, базирана на Bluetooth, която трябва да опитате, е Smart Lock. Тя ви позволява да заобиколите заключването на екрана си при определени критерии. Така например, ако имате свързани безжични слушалки, телефонът ви ще остане отключен, докато те са в обхвата. За да конфигурирате Smart Lock, отидете до Security and location -> Smart Lock -> Trusted Devices. Тук ще бъдете помолени да добавите надеждно устройство. Можете да избирате от всички съществуващи сдвоени устройства. Потвърдете избора си. 3. Отключете Windows, Mac или Chrome компютър с Bluetooth Вашият Android телефон може да отключва или заключва компютъра ви чрез Bluetooth. Windows и Chrome OS имат вградени решения за това. Потребителите на Mac, от друга страна, ще трябва да разчитат на приложение на трета страна. Такива са DroidID (безплатно) и Remote Fingerprint Unlock (безплатна и платена версия). Chromebook устройствата имат разновидност на функцията Smart Lock, която ви позволява да ги отключите със сензора за пръстови отпечатъци на телефона си. За да включите функцията, отворете „Settings“ на вашия хромбук и под „Connected Devices“ задайте своя Android телефон. Следвайте инструкциите. Следващия път, когато отворите екрана за логване в Chrome OS, ще бъдете подканени да използвате функцията за интелигентно заключване, ако Bluetooth функцията на телефона ви е активирана. Windows има опция наречена „Dynamic Lock“, която заключва компютъра ви, ако Bluetooth устройството е в обсега. Достъпът до нея се осъществява, като се маркира квадратчето до „Allow Windows to automatically lock your device“. 4. Възползвайте се от Bluetooth аплетите на IFTTT IFTTT може да ви помогне да автоматизирате редица Bluetooth действия, които в противен случай трябва да изпълните ръчно. Можете да използвате услугата за установяване на Bluetooth тригери, които се изпълняват въз основа на конкретно събитие. Всички IFTTT аплети са безплатни. Можете да ги прегледате, като извършите търсене с „Bluetooth“ в приложението IFTTT. 5. Състезавайте се локално с Bluetooth базирани мултиплейър игри Не винаги имате нужда от Wi-Fi, за да играете мултиплейър игри на телефона си. Благодарение на Bluetooth също можете да се забавлявате с приятелителие си. В Play Store ще откриете стотици мултиплейър игри с режим Bluetooth. Едно от приложенията, с които можете да започнете, е Dual! 6. YouBlue React YouBlue React е безплатно приложение, което ви позволява да конфигурирате няколко стандартни Bluetooth действия. В допълнение към Bluetooth, той поддържа няколко други събития, базирани на Wi-Fi, входящи повиквания, включване на телефона в източник на захранване и др. YouBlue React има безплатна и платена версия ($ 4). 7. Bluetooth Chat Bluetooth Chat е приложение за незабавни съобщения. Това, което го отличава от останалите интернет-базирани услуги е, че се свързва през Bluetooth. Поради това, Bluetooth Chat функционира офлайн. Приложението предлага достъп до много съвременни функции за съобщения. Можете да разговаряте с няколко устройства едновременно и да споделяте изображения. Освен това, в случай, че другият човек не разполага с приложението Bluetooth Chat, можете директно да му предавате APK файла. Bluetooth Chat има и нощен режим. Вижте как да свържем смартфон с компютър чрез Bluetooth