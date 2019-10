Google е една от най-големите компании в света. Въпреки, че тя предлага услуги в помощ в много области от нашия живот, компанията все още е най-известна със своята търсачка. За да поддържат услугите си безплатни, Google записват изумително количество данни за нашите онлайн навици. Тези данни се използват, за да ни показват целенасочена реклама – основният източник на приходи на Google. Ако търсите алтернатива на търсачката на Google, чиято цел е поверителността на потребителите, тогава търсачката на DuckDuckGo може да бъде отговорът. И така стигаме до въпроса –DuckDuckGo или Google – кой е по-добрия начин за търсене в мрежата за мен? Информацията на Make Use Of ще ви помогне да намерите отговор на този въпрос за себе си. Какво е DuckDuckGo? Повечето търсачки събират и съхраняват данни от търсенето, като Google дори ги свързва с вашия акаунт. Записаната информация се използва за персонализиране на резултатите от търсенето ви и за показване на целенасочена реклама. Но DuckDuckGo (DDG) не ви проследява и по този начин не персонализира резултатите от търсенето ви. Сайтът се разраства непрекъснато от създаването си, преминавайки от средно 79 000 търсения на ден през 2010 година, до 38,8 милиона дневно и 31 милиарда общо търсения към юни 2019 година. Част от този растеж се дължи на партньорствата на DDG с браузъри като Firefox и Safari на Apple, както и на партньорствата с много Linux операционни системи. Освен това търсачката има приложения както за Android, така и за iOS. Потребителите на браузъра TOR по подразбиране получават резултатите от търсенето си от DuckDuckGo. DDG се фокусира върху качеството на резултатите от търсенето, а не толкова върху количество, като резултатите идват от над 400 източника. Кой е собственик на DuckDuckGo? DuckDuckGo бе пуснат за първи път през 2008 година от основателя и изпълнителен директор Габриел Вайнберг. Тя все още е собственост и се управлява от Вайнберг под частната компания DuckDuckGo Inc. Компанията в момента има над 65 служители. Преди да създаде DDG, Габриел Вайнберг разработи една от социалните мрежи – Names Database. По-късно, през 2006 година той продаде бизнеса за приблизително $ 10 милиона. Парите бяха използвани за самофинансиране на развитието на DDG. По-късно Вайнберг става съавтор на Traction, книга за растежа на стартиращите компании. Как DuckDuckGo печели пари? Първоначалната парична инжекция на Вайнберг крепеше компанията няколко години. През 2011 година фирмата за рисков капитал Union Square Ventures инвестира в DDG. Според Crunchbase, това първоначално финансиране на DDG е достигнало допълнителни $ 3 милиона. Към днешна дата външното набиране на средства на компанията е генерирало $ 13 милиона. Инвестициите за рисков капитал обаче не правят компанията печеливша. За да създаде финансово устойчив бизнес модел, DDG показва реклама. Въпреки това, за разлика от други търсачки, рекламите не се основават на целеви данни. Вместо това рекламите се базират изключително на ключовите думи в търсенето ви. Цялата реклама на DDG е синдикирана от Yahoo, който е част от алианса Yahoo-Microsoft. Въпреки че DDG не предоставя никакви лични данни на нито една компания, включването на два технологични гиганта със съмнително отношение към поверителността може да създаде неприятно отношение във вас. Ето защо DDG ви позволява да преминете към настройките и да деактивирате рекламите. Това е една от най-важните точки в битката – DuckDuckGo срещу Google. DuckDuckGo също е част от партньорските програми на Amazon и eBay. Ако кликнете върху някой от резултатите от вашето търсене и направите покупка, DDG получава малък процент от продажбата. Нито една лична информация обаче не се предава на никоя компания. DuckDuckGo срещу Google Освен търсачка, Google управлява някои от най-популярните услуги в мрежата, в това число Gmail, Docs, Drive, Calendar и други. Достъпът на Google до огромно количество ваши данни означава, че резултатите от търсенето ви могат да бъдат персонализирани и по този начин да ви се показват само линкове, които има вероятност да одобрите. DuckDuckGo не разполага с допълнителни лични източници, от които да черпи информация за потребителите си. Това е един от многото начини, по които DuckDuckGo защитава личната ви информация. Няма персонализирани реклами, няма лични резултати от търсенето и няма филтър балон. В зависимост от вашата гледна точка, това е или една от най-добрите, или една от най-лошите характеристики на DDG. Приложения и разширения на DuckDuckGo Търсачката на Google е широко достъпна, тя е на почти всяко устройство, екран и браузър. Важно е DuckDuckGo също да бъде лесно достъпен, където и да ви е необходим. DDG отдавна вече не е само уеб услуга, предлагат се мобилни приложения и разширения за браузъра. 1. DuckDuckGo на вашия браузър Потребителите на Chrome, Firefox, Opera и Safari могат също да инсталират разширението DuckDuckGo Privacy Essentials. То блокира скритите рекламни тракери, принуждава сайтовете да преминат към HTTPS, където е възможно, и ви дава бърз достъп до търсенето на DDG. 2. DuckDuckGo на мобилни устройства DuckDuckGo има приложения за Android и iOS. Предотвратяване на проследяването, криптиране и поверително търсене с DDG са вградени функции в браузъра DuckDuckGo за мобилни устройства - DuckDuckGo Privacy Browser. Икона на пламъче в браузъра ви позволява да изтриете всички данни за сърфирането си и да затворите всички активни табове. Вижте 5 интернет търсачки, които могат да гарантират поверителността ни