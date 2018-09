Десктопите не са единствените устройства, които „прихващат“ вируси. Макар че това не е често срещано събитие, Android устройствата също могат да бъдат засегнати от злонамерен софтуер. Ако това се случи, можете да възстановите фабричните настройки на устройството си, за да се отървете от злонамерения софтуер, но това означава, че ще загубите всичките си данни. Вашите снимки, игри, текстови съобщения и всичко останало, ще изчезнат, ако не сте ги архивирали. Очевидно възстановяването на фабричните настройки трябва да е последната ви опция. И така, какво можете да направите, за да премахнете вируса от телефона си без да възстановявате фабричните настройки? От Make Use Of знаят отговора: Има ли моят Android телефон вирус? Много пъти, когато хората смятат, че имат вирус на Android устройството си реално нямат. Ако Android устройството ви се срива всеки път, когато го стартирате или не можете да изтегляте приложения от Play Store, тези проблеми не е задължително да са причинени от вирус. Така че не се паникьосвайте, а потърсете отговор на следните въпроси: - Кога започна проблемът, дали не се случи след изтеглянето на някое приложение или файл? - Инсталирали ли сте наскоро приложение от друг източник, а не от Play Store? - Докосвали ли сте реклама, която е изтеглила файл или приложение, които не искате? - Проблемът възниква ли само когато стартирате конкретно приложение? Ако отговорът на някой от горните въпроси е "да", може да имате злонамерен софтуер на вашата система. За щастие, може да се отървете от него без да възстановявате фабричните настройки на устройството. Android приложения за премахване на вируси В Play Store може да откриете десетки приложения за премахване на вируси. Повечето от тях обаче искат да плащате за функции, от които не се нуждаете. И все пак има такива, които могат да ви свършат чудесна работа. Ако смятате, че Android устройството ви е заразено със злонамерен софтуер, може да инсталирате едно от следните приложения и да сканирате: Malwarebytes Security или Bitdefender Antivirus Free. Избягвайте антивирусни приложения за Android Това са само две от многото приложения за сканиране на вируси за Android, но можете да игнорирате почти всички други. Предложенията на големи компании като Avast, Norton, Avira и други са натоварени с излишни функции и са тежки за вашата система. Компаниите се опитват да ви плашат, за да изтегляте безплатните им приложения за защита, след което се надяват да надстроите до платената версия предлагаща множество функции, от които обаче не се нуждаете. Ръчно премахване на зловреден софтуер в Android Safe Mode Сканирането на системата с приложението, което сте избрали трябва да открие злонамерения софтуер и да го премахне. Ако ли не, може да направите това ръчно. Android има безопасен режим pодобно на Windows. Безопасният режим (Safe Mode) зарежда операционната система, без да пуска никакви приложения на трети страни и ги деактивира. Това означава, че можете да разберете дали дадено приложение причинява проблема и да го премахнете. Ако можете да заредите телефона си нормално, ето как може да влезете в Safe Mode: 1. Натиснете и задръжте бутона “Power”, докато видите менюто за захранване. 2. Натиснете и задръжте “Power off” докато получите подкана за рестартиране в безопасен режим (“Reboot to safe mode”). 3. Натиснете “OK”. 4. Изчакайте рестартирането на телефона. В долния ляв ъгъл ще видите воден знак Safe Mode. Ако телефонът ви не се зарежда нормално поради вируса, опитайте тези стъпки, за да заредите телефона в безопасен режим: 1. Натиснете и задръжте бутоните “Power” за увеличаване и за намаляване на звука. 2. Щом се появи логото на телефона, пуснете бутона “Power”, но продължете да държите бутоните за сила на звука. 3. Ще видите воден знак “Safe Mode” в долния ляв ъгъл, когато устройството ви се зареди. Ако тези стъпки за стартиране на устройството ви в Safe Mode не работят във вашия случай, потърсете в интернет с модела на телефона ви за да намерите информация за това как направите това. След като влезете в Safe Mode, отидете до Settings > Apps > Downloaded. За Android Oreo или по-нови версии на платформата, отидете до Settings > Apps & notifications > See all X apps. Тук разгледайте списъка с приложенията си и опитайте да намерите злонамереното приложение. Разумно е да премахнете всички приложения, които сте инсталирали по времето когато се е появил проблема и проверете дали има приложение в този списък, което не сте изтегляли. За да деинсталирате приложение, докоснете името му и изберете “Uninstall” на неговата информационна страница. Рестартирайте телефона си нормално (без да влизате в безопасен режим) и вирусът трябва да е изчезнал от устройството ви. Ако не можете да деинсталирате приложение чрез това меню, вероятно то има "Device Administrator" достъп. За да премахнете този достъп, изпълнете следните стъпки: 1. Отворете Settings > Security > Device Administrators (Settings > Security & location > Device admin apps за Oreo и по-нови версии на платформата). 2. Намерете приложението и докоснете квадратчето до него. 3. Докоснете "Deactivate" когато бъдете подканени. Сега можете да се върнете към списъка с приложения и да го деинсталирате, както е описано по-горе.