Милиони хора работят от дома си и практикуват социално дистанциране, за да избегнат разпространението на коронавируса. Повечето от тях се възползват от безплатните приложения за видео чат, за да поддържат връзка с колеги, приятели и семейство.

Присъствието пред уеб камерата обаче е предизвикателство, което в сегашната ситуация се налага да овладеем. Не е важно само как ние изглеждаме, но и какво се вижда зад нас. За щастие, популярните платформи за видео разговори и конференции като Zoom, Skype и FaceTime предлагат някои начини да подправите вашите чатове със забавни функции и настройки. Кои са те ще разберете от информацията на CNet.

Zoom

1. Може да промените фона зад вас и да се озовете на брега на океана, в космоса или на друго място. За целта отидете до Settings -> Virtual Background и изберете от наличните опции за фон или качете ваш.

2. Може да създадете дори видео фон. За да направите това следвайте инструкциите за персонализиране на фона описани по-горе и добавете видео файл вместо снимка. Може да се наложи да актуализирате приложението и да проверите дали системата ви отговаря на минималните изисквания.

3. Искате ли да се почувствате като диджей, който работи на кухненската си маса? Изключете микрофона си, след това натиснете и задръжте бутона за интервал, когато трябва да говорите.

4. Днес не ви е ден? Каквото и да правите не изглеждате добре? Zoom има отговор, това е функция, наречена „Touch Up My Appearance“. По принцип това е омекотяващ филтър, какъвто може да намерите в Instagram, FaceTune или селфи камерата на телефона си. За да го включите, кликнете върху стрелката нагоре до „Start Video“. След това кликнете „Video Settings“ и под „My Video“ сложете отметка до „Touch Up My Appearance“.

Skype

1. В Skype можете да размиете фона, за да скриете бъркотията зад вас. Функцията за замъгляване на фона (която може да се намери и в Microsoft Teams, тъй като Microsoft притежава и двете платформи) използва AI, за да запази фокуса върху вас. За да използвате тази функция, кликнете или докоснете иконата на камерата в долната част на екрана и включете „Blur my background“.

2. Ако искате да проведете видео чат с друг потребител на Skype, но не можете да намерите време, което да е удобно и за двама ви, можете да му изпратите видео съобщение, за да го гледа, когато може. За да направите това в настолната версия, кликнете върху контакта, който искате да изпратите, кликнете върху трите точки в долния десен ъгъл на вашата история на съобщенията и изберете „Send Video Message“, за да запишете клип с продължителност до три минути.

3. Skype има услуга наречена Translator, която може да преведе всичко, което казвате или пишете в реално време, за човека, с когото разговаряте. Текстовият преводач е достъпен на повече от 60 езика, докато гласовият преводач е достъпен на 10 езика. Можете да активирате функцията, като отидете на Tools -> Options -> General -> Skype Translator.

4. В своята функция за съобщения, Skype предлага редица анимирани емотикони, които ви помагат да оживите разговора си или по-добре да изразите настроението си. Докато повечето от тях са видими, когато кликнете върху усмихнатото лице в долния ляв ъгъл на прозореца за чат, някои са достъпни само когато въведете определен пряк път. Можете да намерите всички скрити емотикони на страницата за поддръжка на Skype.

Apple FaceTime за iPhone и Mac

1. Ако сте създали персонализиран Memoji аватар, можете да го използвате, за да замените действителното си лице по време на FaceTime разговор. За целта, стартирайте FaceTime разговор, докоснете дисплея на вашия телефон и докоснете бутона „Effects“ (изглежда като звезда и е в долната лява част на екрана). Докоснете иконата на маймуната по-горе, за да изберете „Memoji“ или „Animoji“. Докоснете отново бутона „Effects“, за да спрете да използвате аватар или да превключите на друг.

2. Направете вашето видеообаждане в FaceTime да изглежда малко по-интересно, като добавите филтри и ефекти – подобно на Snapchat или Instagram. За да направите това, започнете FaceTime разговор, докоснете дисплея и отново докоснете бутона „Effects“. Ще видите различни опции за ефекти, функции и стикери, които можете да използвате по време на разговора си.

3. Може да правите снимки по време на вашите FaceTime разговори. За целта докоснете иконата на камерата в долната част на екрана. На екрана ще се появи надпис „You took a FaceTime photo“. След това снимката ще се появи в приложението ви Photos. Live Photos а активирани по подразбиране, но можете да го изключите или включите отново, като отидете в Settings > General > FaceTime.

