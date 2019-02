Само преди часове ви информирахме, че Sony ще представят смартфоните Xperia XA3 и XA3 Plus като Xperia 10 и Xperia 10 Plus. Двете устройства ще бъдат водещ акцент за компанията на предстоящия мобилен конгрес в Барселона. Пресконферeнцията на Sony на MWC 2019 ще се проведе на 25 февруари, когато ще видим и Xperia XZ4. Докато очакваме това да се случи разбираме и каква ще е цената на новите смартфони от средния клас в Европа. Информацията бе публикувана от WinFuture.de и разкрива, че Sony Xperia 10 ще може да се купи на континента за €350. В същото време неговата по-голяма версия, която ще се казва Xperia 10 Plus ще е налична за приблизително €430. Двата модела ще имат дисплеи с FullHD+ резолюция и съотношение на екрана от 21:9. Големината на екрана вероятно ще бъде 6 инча за Xperia 10 и 6.5" за по-големия смартфон. Операционната система ще бъде Аndroid 9.0 Pie. Sony Xperia 10 ще се захранва от Qualcomm Snapdragon 630 процесор, който е допълнен от 3GB RAM и 64GB вградена памет. На гърба има двойна задна камера с 13МР и 5МР резолюция, а батерията е със заряд от 2870mAh батерия. Другият смартфон работи със Snapdragon 660 и ще предложи съчетание между 4GB RAM и 64GB памет. В същото време Sony Xperia 10 Plus ще разполага с два сензора в задната част, които поддържат 10МР и 8МР резолюция. Oще от Digital: Кои смартфони на Sony ще получат ъпдейт към Android 9.0 Pie