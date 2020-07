Светът се променя бавно, но сигурно. Факт е, че вървим към все по-дигитализиран свят и по тази причина не бива да ви учудва, че от Make Use Of споделят тези 5 уникални начина за онлайн празнуване на рожденни дни. Преди да запалите свещите и да отрежете парче от тортата си, проверете тези уебсайтове и вашия рожден ден ще бъде необикновен. 1. Приложения за видео чат Първата мисъл, която се появява в главата ви за онлайн празнуване на рожден ден е да направите видеообаждане, нали? Как го правите обаче? И забавно ли е? Всичко, от което се нуждаете е Zoom или някое друго приложение за видео чатове, предварително плануване и разбира се въображение. На първо място, планирайте кой ще поканите. Уверете се, че повечето хора се познават. Изберете обща активност, както и напитка или храна, която всички можете да ядете по едно и също време, или забавен дрес-код, като шапки за парти. Решете кой ще е домакин на партито, той трябва да има няколко теми, в които да се включат всички хора, или да ги помоли да се подготвят предварително. 2. 1 Happy Birthday (уеб) 1HappyBirthday.com предлага възможност за персонализиране на песента Happy Birthday с вашето име. Потърсете името си в уебсайта и ако е в списъка, изтеглете безплатно песента с пожелание за честит рожден ден. Това не е обичайната песен, а много по-радостна и цветна. Колекцията от имена е изненадващо голяма. Сайтът предлага и известни цитати от филми като аудиоклипове, които можете да възпроизвеждате или изтегляте. 1Happy Birthday също е домакин на куп мини игри подходящи за рожденни дни. 3. My Birthday Hits (уеб, Spotify) Искате ли да знаете коя песен е оглавявала класациите в деня, в който сте родени, или на всеки следваш ваш рожден ден? My Birthday Hits има отговор. Освен това може бързо да създадете плейлист на всички тези песни на Spotify. 4. What Did the Hubble See on Your Birthday? (уеб) Tелескопът Hubble изследва Млечния път в продължение на повече от 30 години. За това време са събрани доста впечатляващи снимки. Този официален минисайт на NASA ви позволява да намерите изображения на Вселената направени на рождения ви ден. Можете да филтрирате само по месец и ден, а не по година. Изображението идва с кратко описание за неговата значимост. Можете също да посетите сайта Hubble като кликнете линка, за да научите повече. 5. The Birthday Times (уеб) The Birthday Times ви позволява да създадете фалшива страница от вестника от деня, в който сте се родили, като се опитва да изглежда доста автентично. Изненадващо, всички думи и рекламата осигуряват уникално и готино усещане за времето, през което сте се родили. Можете да закупите PDF копие на заглавната страница на този вестник за $3,99 или да го отпечатате и да си го изпратите за $5,99. Не можете да промените текста, но ако искате да персонализирате вестника, можете да опитате да направите своя собствена страница чрез безплатни шаблони като Make My Newspaper. Вижте как да гледаме безплатно български онлайн телевизии