Съперничеството между двете най-големи мобилни платформи, Android и iOS е многогодишна битка, която няма да приключи скоро. Но ако сте от страната на Android, не трябва се страдате за функциите, които са достъпни само на iPhone, защото от Make Use Of знаят как да възпроизведем 7 iPhone функции на Android. 1. Универсално търсене Имате два основни начина да настроите функция за универсално търсене в Android, подобна на тази в iOS: можете да инсталирате лаунчер, който я включва (като Evie Launcher) или да настроите приложение, предназначено за търсене. Първият е идеален за повечето потребители, тъй като е по-лесен. От друга страна, ако решите да изберете втория начаин, ще получите по-мощни възможности за търсене. 2. „Помощно докосване“ Друга дългогодишна функция за iOS е AssistiveTouch (Помощно докосване), която добавя плаващо меню от бързи действия на екрана ви. За да получите същата функция в Android, всичко, което трябва да направите, е да инсталирате безплатно приложение. А едно от най-добрите е Easy Touch. С Android Pie необходимостта от подобни приложения отпада, благодарение на новото вградено меню Accessibility. То е достъпно от навигационната лента и включва преки пътища към Notifications, Recent Apps, Assistant и др. За да го активирате, отворете Settings > Accessibility > Accessibility Menu. 3. Видео запис на екрана С iOS 11, Apple предложи вградена функция за видео запис на екрана. Google, за съжаление, все още не предлага подобна възможност. Но можете да изтеглите приложението AZ Screen Recorder. 4. Известия на компютър Тясно свързаната екосистема на Apple е едно от най-големите предимства на продуктите на компанията. Това включва възможността за четене и взаимодействие с iOS уведомления на macOS. За да имате тази привилегия на Android, трябва да конфигурирате Pushbullet. Pushbullet не само отразява предупрежденията на телефона ви в компютъра ви с Windows или Mac, но също така ви позволява да споделяте файлове, да отговаряте на SMS съобщения и др. Това е пълен пакет. 5. Универсален клипборд По същия начин, Apple позволява също така на потребителите на Mac и iOS да споделят общ клипборд. Приложението, наречено Clipbrd носи тази функционалност и на Android. 6. Инструментът за маркиране на скрийншоти Друга вградена функция, която се предлага на повечето устройства с iOS, но само на шепа Android телефони е инструментът за маркиране. В iOS, по същество тя помага на потребителите да нарисуват или коментират екранната снимка. За да получите тази функция на телефони, работещи с Android 8 Oreo или по-ранна версия, отидете в Play Store и инсталирайте приложението Screenshot Crop and Share. 7. Digital Wellbeing Функцията Digital Wellbeing е достъпна в iOS 12, и само за тези чиито телефони работят с Android Pie. Но безплатното приложение Social Fever предлага почти същия набор от инструменти за всеки Android телефон. Вижте 9 лесни начина да гарантирате сигурността си в Android смартфон