Google разкриха официално повече детайли за Android 9.0 Pie (Go Edition). Това е олекотена версия на платформата за бюджетните смартфони. Първите устройства, които работят с нея ще са налични на пазара до края на есента. Компанията потвърди, че основната разлика е свързана с факта, че Аndroid Go ще изисква много по-малко вградена памет. Първоначалните данни разкриват, че системните файлове ще бъдат с прибилизително 500МВ по-малки като размер, спрямо Android Oreo Go, съобщава Pocket-Lint.

Другото голямо подобрение вече ще е свързано със скоростта на зареждане на операционната система. Освен, че е по-бърза Android 9.0 Pie Go ще предложи и най-новите ъпдейти в сферата на сигурността В крайна сметка това ще позволи на повече хора да имат достъп до новите функции в платформата, но също така ще гарантира по най-добър начин безопасността на смартфоните от бюджетния клас. Платформата ще позволи на потребителите също така да работят със стокова версия на Android.

Първите смартфони с Go версията на Android Pie ще са налични до края на годината. Масовото навлизане на подоби устройнства няма да стане факт преди 2019г. В момента има над 200 различни модела на водещите производители, които се продават в повече от 120 държави, които са съвместими с промата Android Go. Имаме всички основания да смятаме, че техния брой ще се увеличи допълнително през следващата година. Остава да видим кой ще е първия смартфон с Android 9.0 Go.

