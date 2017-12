Вече ви информирахме, че LG G7 ще бъде представен през януари. Следващият смартфон от висок клас на компанията ще предложи доста подобрения включително и скенер за ириса на очите. Корейският гигант смята да диференцира устройството от другите конкурентни модели с Android, като използва различна технология. LG вече патентоваха на свое име иновативен метод, който описва сензор, работещ едновременно като скенер за ириса на очите и предна камера за селфита и разговори. Компанията определя този модул като "All in one" решение, което ще позволи на потребителите максимално лесно и удобно да отключват смартфона. Използването на скенер за ириса на очите е интересно решение, което обаче няма да премахне напълно сензора за отпечатъци. LG G7 ще предложи и тази функционалност, а потребителите сами ще преценяват сами кой биометричен метод предпочитат да използват, за да удостоверят самоличността си. Според непотвърдена информация LG G7 ще бъде представен на CES 2018 или на MWC 2018. Новият модел ще има дисплей със съотношение на страните от 18:9 и вероятно ще се захранва от мощен Qualcomm Snapdragon 845 процесор. Премиерата на LG G7 ще го изправи в директна конкуренция със Samsung Galaxy S9, който ще бъде представен приблизително по същото време. Това означава, че още в първите седмици на новата година ще видим два от най-очакваните смартфони през 2018г. Вижте най-достъпните смартфони със сензор за пръстов отпечатък