Аmazon не е единствената компания на Джеф Безос, който вече бе избран за най-богатия човек на планетата. Една от големите му мечти е да използва модерните технологии и да допринесе за колонизирането на Космоса. Този проект е основната мисия на Blue Origin, която бе основана официално преди 18 години. Предстоящата мисия на компанията ще е с кодовото име Blue Moon и сега разбираме малко повече детайли за етапите, с които Джеф Безос смята да изпрати хора в Космоса, информира BusinessInsider. Основната част от мисията е изграждането на огромен космически ровър, който да кацне на повърхността на Луната. Eкипът на компанията смята за най-подходящо решение използването на умни роботи за изпращането на товар с тегло от няколко тона извън пределите на Земята. Blue Origin искат да построят огромна суборбитална туристическа ракета с името New Shepard, както и още по-голямо съоръжение с името New Glenn, който трябва да е готов до 2020г. Самата мисия ще стане факт с ракетата New Armstrong. Финансирането на Blue Origin се реализира с акции на Аmazon на стойност от $1 млрд., които всяка година Джеф Безос продава, за да покрие разходите на компанията. Идеите на Blue Origin вече предизвикаха вниманието на NASA и учените от агенцията предоставиха договор за изграждането на мощните ракетни двигатели BE-4, които ще станат част от системата Vulcan. Партньорството между двете страни ще продължи и в следващата година и ще има пряко влияние върху успеха на компанията в бъдещите им проекти.