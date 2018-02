Facebook е предпочитана платформа за достъп до актуално съдържание в интернет за милиони потребители. Един от проблемите на социалната мрежа е, че показва твърде много постове, което понякога би могло да се превърне в проблем, а не в улеснение. Ако използвате активно Facebook вероятно сте забелязали как някои от приятелите ви публикуват много неща, които на практика "задръстват" вашия акаунт. Разбира се не е необходимо да се примирявате със ситуацията, тъй като има какво да направите. За да блокирате публикациите, които не искате да виждате е нужно да следвате няколко прости стъпки. Имайте предвид, че дори не е необходимо да изтривате или блокирате другите хора, а просто да промените настройките на своя профил в социалната мрежа, предаде MakeUseOf. 1. Отворете профила на човек, чиито публикации искате да спрете. 2. Кликнете върху Following бутона. 3. Отворете "In your newsfeed" и "Unfollow". Разполагате и с опцията да заглушите даден приятел или акаунт за период от 30 дни, което ще скрие неговите публикации и те няма да се появяват в профила ви. Това може да е подходящо решение в случаите, когато имате проблем с човек, който ви досажда. 1. Откриийте публикация на въпросния човек и от менюто изберете иконата с три точки. 2. Натиснете "Snooze" бутона, за да спрете постовете на съответния човек. Вместо стандартния "Following" бутон вече ще виждате "Snoozed". Ако искате да спрете блокирането на съответния абонат отворете същото меню с този бутон и кликнете на "End Snooze". Вижте пет ограничения на Facebook, които могат да бъдат решени лесно