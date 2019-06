В наши дни има приложения за всичко. Има разбира се и такива, които могат да ви помогнат да подобрите вашите снимки и фотографски умения. От Make Use Of са съставили списък на най-важните за фотографите Android и iOS приложения. Ето кои са те: 1. Light Pollution Map Фотографите, които обичат да снимат нощното небе ще оценят това приложение. Приложението ви позволява да намерите най-добрите места за наблюдение, където небето е ясно и „неопетнено“ от светлините на града. Приложението също ви позволява да добавите Aurora Layer ако искате да заснемете Северното сияние. Освен това Light Pollution Map има и други интересни функции, като например възможност за проследяване на Международната космическа станция и информация за космонавтите, които са на борда ѝ. Някои от функциите на Light Pollution Map не са безплатни, но тези които са може и да са ви повече от достатъчни. 2. PhotoPills Друго приложение, което всеки фотограф трябва да има в своя цифров арсенал е PhotoPills. С PhotoPills можете лесно да подравнявате снимките си със слънцето, луната или млечния път. Приложението ви позволява да изследвате техния път, така че да можете да бъдете на правилното място в точното време. Освен това, PhotoPills разполага и с 2D карти и с режим на увеличена реалност, чрез който можете да наслагвате различни елементи. PhotoPills може да ви каже и кога осветлението е идеално за вашите снимки. 3. The Photographer’s Ephemeris Това приложение е подходящо за фотографите, които обичат да снимат навън. То изобразява обкръжението ви в 3D и ви помага да разберете как светлината ще падне или ще се отрази от определено място. Нещо повече, приложението може автоматично да открие местонахождението и височината на обекта, който искате да снимате. Така например, ако искате да направите снимка на някой хълм, можете да разберете кога слънцето или луната ще бъдат на точното място за вашата перфектна снимка. 4. Golden Hour One / PhotoTime И двете приложения са предназначени да ви помогнат бързо да намерете най-доброто място и време за вашите фотографски сесии на открито. Освен това Golden Hour One предлага и прогнози за времето от гледна точка на фотографа. Това означава, че можете да разберете условията чрез описания като „Шанс за интересна снимка“. 5. FotoTool / PhotoBuddy За щастие, вече има приложения, чрез които можете незабавно да оцените различните параметри на камерата, подходящи за заснемането на определена сцена. Потребителите на Android трябва да изпробват приложението FotoTool, а потребителите на iOS – PhotoBuddy. 6. Canon Camera Connect / Nikon Wireless Mobile Utility Накрая в списъка са официалните приложения на производителите на камери. Тези безплатни услуги ще се впишат идеално във вашия работен процес с широк набор от елегантни функции. Можете да управлявате дистанционно камерата си с тях и да импортирате медия в телефона си безжично. Разбира се, не всяка камера е съвместима с тях. Трябва първо да проверите дали вашата е. Вижте 11 полезни съвета от професионални фотографи за по-добри снимки с iPhone