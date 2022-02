iPhone е популярна серия смартфони, която задава тенденциите в мобилната индустрия. Компанията полага много усилия непрестанно да подобрява дизайна и функционалностите на своите смартфони. Ако сте запознати с възможностите на iPhone вероятно сте запознати с полезната функция, която активира дисплея, когато повдигнете устройството. Името на опцията е "Raise To Wake" и е разработена с цел да улесни потребителите. Включването на екрана на практика елиминира възможността да извършвате допълнителни действия за отключването на смартфоните. В определени случаи това може да бъде много важно, но има ситуации, когато не е толкова подходящо решение. Именно заради това Apple предлагат и възможност да спрете "Raise To Wake", когато не искате да използвате тази функция на iPhone. Добрата новина е, че са нужни само няколко кликвания в менюто с настройки на iOS, за да го направите. Ако искате да спрете "Raise To Wake" трябва да стартирате "Settings" менюто и след това да се логнете в "Display & Brightness". Остава да скролнете, докато не видите "Raise To Wake" таба и да кликнете върху бутона до него, за да деактивирате функцията. Всеки път, когато промените мнението си може да последвате същите стъпки. Използването на "Raise To Wake" е подходящо решение, когато сте в движение и искате достъп до някои от функциите на iPhone по най-бързия начин. В крайна сметка имате пълна свобода да работите с "Raise To Wake", когато това е полезно или да блокирате опцията, ако смятате, че не е подходяща за вас. Още от Digital: Koи смартфони на iPhone няма да получат ъпдейт към iOS 16