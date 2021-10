Apple предлагат на своите потребители бърз и удобен начин да открият своите устройства, чрез приложението Find My. Toва е подходящо решение, ако не виждате своя смартфони ли се притеснявате, че може да сте го загубили. Възможностите на функцията са допълнително подобрени с умните тагове AirTags. Потребителите вече могат да инсталират iOS 15, която е в състояние да открива iPhone, дори когато няма обхват или се изчерпа батерията. Важно е да знаете, че трябва да разполагате с един от следните модели, за да се възползвате от функцията, съобщава TheVerge: iPhone 11 iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max iPhone 12 / iPhone 12 Mini iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max iPhone 13 / iPhone 13 Mini iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max Aко никога не сте използвали Find My приложението можете лесно да го направите от менюто с настройки. Eто как да го направите, според TheVerge: 1. Отворете Settings. 2. Кликнете върху своето име. 3. Открийте Find My от менюто. 4. Преместете слайдера "Find My iPhone" в активна позиция. Устройствата получили ъпдейт към iOS 15 също така могат да включват "Find My Network". Това е полезна функционалност, която може да локализира iPhone, дори когато е изключено от мобилната мрежа или няма батерия. Можете да изпратите данни за последното известно местоположение с функцията "Send Last Location". След това може да проследите изгубеното устройство от Find Мy приложението от Mac и iPhone, или като отворите iCloud.com/find и се логнете със своя Apple ID. Зелената точка на картата ще ви покаже къде е смартфона, а избора на "i" бутона ще предостави допълнителни функционалности. Така може да го поставите в "Lost Mode" режим, да го накарате да звъни или да изтриете от разстояние съхраняваната информация. Oще от Digital: Google Assistant ще помогне да откриваме изгубен iPhone