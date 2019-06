Потребителският интерфейс EMUI е наличен за Android устройствата на Huawei и Honor. Според Android Authority обаче, той много променя усещането от работата с Android и се опитва да имитира iOS на Apple по много начини. Въпреки недостатъците си, потребителският интерфейс на Huawei предлага много полезни функции, които подобряват работата със смартфоните на компанията. Най-новата версия на интерфейса в момента е EMUI 9.1, която дебютира на серията Huawei P30 Pro. Това е незначителен ъпгрейд над EMUI 9.0, който беше обявен заедно със серията Mate 20 и сега се изпълнява от доста Huawei и Honor телефони. Чекмеджето с приложения По-старите устройства на Huawei и Honor не разполагат с чекмедже за приложения, за разлика от повечето Android телефони. Всички приложения са поставени на началния екран, точно както на iPhone. Липсата на чекмедже за приложения затрупва началния екран на устройството и затруднява намирането на конкретно приложение, ако сте инсталирали много. За щастие, Huawei слуша своята общност и включи чекмеджето с приложения в EMUI 5.0. Сега потребителите могат да включват или да изключват чекмеджето с приложенията. Функцията е деактивирана по подразбиране, но можете да отидете в Settings > Home screen and wallpaper > Home Screen Style и да я включите. AI-базирани функции Изкуствен интелект помага на собствениците на Huawei и Honor устройства да правят страхотни снимки. Камерата на смартфона идентифицира различни сцени и обекти в реално време и автоматично регулира неща като цвят, контраст, яркост и експонация, за да подобри снимката. Тази функция се предлага най-вече на устройства, захранвани от Kirin 970 или Kirin 980 чипсета като P20 Pro, Mate 20 и Honor View 20. Според Huawei, телефони като Mate 20 Pro с EMUI 9.0 могат да разпознаят 5000 различни обекта и 1500 сценарии в 25 категории. EMUI 9.0 също притежава функция, наречена HiVision, която позволява на камерата да разпознава основни забележителности и известни картини, а след това ви дава основна информация за тях. Навигационен док През годините телефоните стават все по-големи, което затруднява достигането на капацитивните или на софтуерните бутони за навигация. Huawei се опитва да реши този проблем със своя навигационен док – прозрачен плаващ бутон, който можете да използвате вместо традиционните „Home“ бутони. Той може да се постави навсякъде на екрана за по-лесен достъп. Можете да го активирате, като отворите Settings > System > System navigation > Navigation dock. Заключване на приложения Тази функция на EMUI запазва вашите поверителни данни далеч от любопитни очи. За да отворите приложение, защитено с App lock, трябва да използвате скенера за пръстови отпечатъци. По този начин само вие имате достъп до него. Може да заключите всяко приложение, което сте инсталирали на телефона си – на вашата банка, Facebook Messenger, Google Photos и т.н. За да активирате функцията App lock трябва да отидете до Settings > Security and privacy > App lock, където ще видите списък с приложенията, инсталирани на телефона ви. Изберете това, което искате да заключите. Смарт екран Устройствата с Android 8.0 Oreo вече поддържат режим на разделен екран, което ви позволява да използвате две приложения едновременно. Смартфоните с EMUI 8.0 и по-новите версии също, но предлагат и още нещо. Когато получите текстово съобщение, докато правите нещо важно, телефонът ще ви предложи да включите режим на разделен екран, така че можете да видите съобщението, без да нарушавате дейността си. В такива ситуации можете да активирате режим на разделен екран с едно докосване. Функцията App Twin Ако имате два акаунта във Facebook, Twitter или Snapchat, превключването между тях на вашия смартфон означава, че трябва постоянно да излизате и да се логвате отново – това никак не е удобно. Huawei решава този проблем с функция, наречена App Twin, която дублира приложение на вашето устройство, така че да можете да използвате два акаунта едновременно. За да я активирате, отидете в Settings > Apps > App Twin, където ще видите списък на поддържаните приложения. След това включете функцията за всяко приложение, което искате да дублирате. GPU Turbo 3.0 През юни 2018 година Huawei обяви GPU Turbo – технология за обработка на графики, която направи своя дебют на Honor Play. Тя увеличава ефективността на обработката и намалява консумацията на енергия при игра. Второто поколение на технологията, наречена GPU Turbo 2.0, се предлага на телефони с EMUI 9.0. GPU Turbo 2.0 поддържа още повече игри и подобрява чувствителността към сензорния екран, мрежовата свързаност и др. С обявяването на серията Huawei P30 и EMUI 9.1, компанията разкри третото поколение на своята технология за графична обработка – GPU Turbo 3.0. Смята се, че тя намалява консумацията на енергия на SoC с 10% и поддържа 19 допълнителни игри. Функцията File safe Функцията File safe предлага друг полезен начин за защита на поверителните ви данни. Тя ви позволява да заключвате изображения, видеоклипове, аудио файлове и различни документи, които след това можете да видите в папка, която може да се отвори с помощта на скенера за пръстови отпечатъци. За да изпробвате функцията отидете в Settings > Security and privacy > File safe. След това натиснете бутона “Add” в долната част, за да добавяте файлове. Заключение Това са най-добрите характеристики на EMUI, но има и още. Потребителския интерфейс поддържа жестове, има инструмент Highlights, който автоматично създава къси филми от вашите снимки и видеоклипове, може да синхронизира контактите ви в LinkedIn с адресната книга на телефона ви. Функцията Password Vault на EMUI 9.0 пък криптира пароли и ви позволява да ги попълните автоматично и т.н. Вижте най-полезните трикове в потребителския интерфейс EMUI на Huawei