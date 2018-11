Samsung Galaxy S10 няма да е единствената изненада, която компанията е подготвила за своите потребители в началото на 2019г. Компанията планира да отбележи навършването на десет години от премиерата на първия Galaxy S и с премиерата на гъвкав смартфон, чиито прототип беше показан публично преди седмици. В интернет се появиха детайли за още едно устройство, което ще бъде част от бранда Galaxy S10. От WallStreetJournal ни информират, че този модел се разработва с кодовото име "Beyond X". Смартфонът ще представлява четвърта версия на Galaxy S10, която предлага една уникална функционалност, а именно поддръжка за 5G мрежи. За разлика от трите стандартни конфигурации на модела Beyond X ще има по-голям дисплей с диагонал от 6.7 инча, който вероятно ще поддържа QHD резолюция. Припомняме ви, че другите версии на смартфона ще са с размери между 5.8 и 6.4". Най-голямата конфигурация също така ще е оборудвана с четири задни камери, както и с два сензора за селфита отпред. Oсновните разлики между Beyond X и другите конфигурации на Galaxy S10 ще са свързани с по-големия дисплей, по-добрата камера и разбира се поддръжката за 5G мрежи. Моделът ще е позициониран в премиум сегмента и ще бъде един от първите на пазара, които предлагат възможност да изпробвате технологията. Останалите технически спецификации на Beyond X едва ли ще се различават съществено от останалитеверсии на дългоочаквания смартфон. Oще от Digital: Как да се справим с най-често срещаните проблеми със Samsung Galaxy S9, и Galaxy S8