Приложенията доминират в телефона ни. На този етап, приложенията не влияят така осезаемо на работата ни на десктопа както при мобилните устройства, но както изглежда това скоро ще се промени. Причината за това твърдение са прогресивните уеб приложения (PWA), интересът към които нараства, тъй като все повече браузъри предлагат поддръжка за тях. Но какво точно е прогресивно уеб приложение и какво може да направи то за нас? Ето информацията на Make Use Of за всичко, което трябва да знаем по темата. Какво представляват прогресивните уеб приложения? Прогресивните уеб приложения са уеб приложения, които представят уеб съдържанието като мобилно приложение. По този начин работата със сайта е много по-лесна и бърза, защото и самото приложение функционира по-бързо от стандартните уеб сайтове, които зареждате на мобилен телефон или таблет. PWA се опитват да внесат използваемостта на мобилните приложение в модерния набор от функции на браузъра, като в същото време се възползват пълноценно от напредъка и в двете области. Какво определя прогресивните уеб приложения? - Универсалност: PWA трябва да работят безпроблемно за всеки потребител, независимо от неговия браузър. - Отзивчивост: PWA трябва да работят с всяко устройство, като лаптоп, таблет, смартфон и т.н. - Дизайн: Дизайнът трябва да имитира вградените мобилни приложения, което означава рационализирани, лесни за намиране менюта, с проста интерактивност за разширени функции. - Безопасност: PWA трябва да използват HTTPS, за да гарантират сигурността на потребителските данни. - Откриваемост: Потребителите трябва да могат да намерят PWA и лесно да ги идентифицират като приложение (а не като "сайт"). - Ангажираност: PWA трябва да имат достъп до вградените функции за ангажиране, като известията. - Актуализации: PWA са актуални, обслужващи най-новите версии на услуга или сайт. - Инсталация: Позволява на потребителите лесно да "инсталират" PWA на началния си екран, без да се нуждаят от магазин за приложения. - Споделяне: PWA изисква само един URL адрес за споделяне, без никаква инсталация. Прогресивни уеб приложения и Service Workers Service Workers е скрипт, който се изпълнява във фонов режим на браузъра ви, отделно от уеб страницата, отварящ вратата за функции, които не се нуждаят от уеб страница или взаимодействие с потребителя. Може да използвате Service Workers като нотификации и синхронизиране във фонов режим, но тези скриптове имат много по-голяма мощ. Те формират основата на стандарта PWA, като използват уеб кеша за почти моментни резултати. Преди Service Workers, скриптът за кеш на браузъра бе Application Cache (или App Cache). App Cache донякъде е податлив на грешки и освен това има няколко добре известни ограничения. Но основният проблем за разработчиците е липсата на пряко взаимодействие с това как работи AppCache, спирайки разработчиците да отстраняват точно проблемите, когато възникнат. От своя страна, уебсайтовете и услугите с пълна офлайн функционалност са рискован избор. Service Workers обаче, продължават само докато се изисква тяхното действие. В PWA, когато кликнеш върху нещо или използваш функция, Service Workers се задейства и обработва събитието, като решава дали офлайн кеша може да изпълни заявката. Идеята е, че има няколко офлайн кеша, от които да избират PWA, като по този начин се дава много по-широк спектър от офлайн функции. В допълнение, кеша не е само за повишаване на скоростта в офлайн режим. Например, вие се насочвате към PWA, но вашата връзка е изключително нестабилна. В такъв случай, Service Workers обслужва предишен кеш, напълно функциониращ, без да се прекъсва работата ви. PWA: Какви са опциите на браузъра ви? Има две изисквания за използването на PWA: съвместим браузър и услуга поддържаща прогресивни уеб приложения. Първо, нека разгледаме браузърите. Сайтът Is PWA Ready? предлага най-добрият начин да проверите кои браузъри поддържат PWA. - Десктоп браузъри (пълна поддръжка): Chrome, Firefox, Opera, QQ Browser, 360 Browser - Десктоп браузъри (непълна поддръжка): Safari, Microsoft Edge. За тези браузъри скоро се очаква пълна поддръжка. - Мобилни браузъри (пълна поддръжка): Chrome, Firefox, Xiaomi, UC Browser, Baidu, Wechat, Sogou, 360 Browser, Quark - Мобилни браузъри (непълна поддръжка): Samsung, QQ Browser Намиране и инсталиране на PWA Сега, когато знаете кой браузър да използвате, можете да помислите за търсене и инсталиране на PWA. PWA вече са навсякъде. Много компании адаптират своите сайтове и услуги, за да предлагат PWA функционалност. Все още обаче няма нито един сигурен метод за намиране на PWA. PWA не могат да се намерят в Google Play Store или App Store. Посочването на мобилен сайт на компания или услуга обикновено задейства диалоговия прозорец „Add to Homescreen“. Щом натиснете бутона „Add to Home Screen“ ще видите PWA, който се показва в приложението ви. Това е почти като инсталиране на приложение от Google Play. Разбира се, този начин отнема доста време и не е много полезен, но за съжаление няма много по-добра алтернатива. Може обаче да опитате с търсачката outweb.io. След това опитайте с pwa.rocks. Ще заменят ли PWA вградените приложения? Прогресивните уеб приложения са отлична хибридна стъпка между вашия браузър и вградените ви приложения. Ще заменят ли изцяло приложенията? Като се има предвид, че текущият им фокус са съществуващите сайтове и услуги, най-вероятно не. И въпреки че PWA все още не са хит, то историята на тази технология се пише сега. Благодарение на огромната гама от предимства, които те предоставят, като например пестене на място на устройството ви, ще чувате все повече за тях през 2018 година. Вижте 5 технологии, които ще променят света през следващите 15 години