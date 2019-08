Софтуерните ъпдейти дълго време бяха определяни като един от най-големите проблеми на Android. В продължение на години полага много усилия, за да се справят с дефрагментацията на платформата. Факт е, обаче, че днес все по-малко хора обръщат внимание на това с каква версия на операционната система работят. В момента не е необходимо да чакате с нетърпение да пристигне следващата актуализация, за да имате достъп до най-актуалните и атрактивни функции на Android на смартфона. Без значение дали използвате Android Nougat, Android Oreo или Android Pie едва ли изпускате каквито и да било ключови функционалности на платформата. Всъщност след премиерата на Android 5.0 Lollipop драстично намалява броя на важните подобрения, които ни предлага операционната система, информира PhoneArena. С течение на времето Google насочиха вниманието си предимно към подобряване на настоящи ключови елементи от Android и оптимизиране на интерфейса. Другият важен фактор в подкрепа на това твърдение са месечните ъпдейти за сигурност, които премахват необходимостта да чакате следващата версия на Android. Няма как да не обърнем внимание и на допълнителните интерфейси, с които производителите променят визията на операционната система. Това означава, че единствения вариант да имате достъп до стоковия интерфейс е да имате Google PIxel или устройство, което работи под управлението на Android One. Oще от Digital: Каква е разликата между заводската версия на Android, Android One и Android Go