Липсата на известие във Facebook може да има много неприятни последствия. Но установяването на причините, поради които вашият смартфон не изпраща Facebook известия, не е лесна задача, тъй като потенциалните виновници са многобройни. Проблемът ви може да е причинен от приложение на трета страна, което управлява процесите във фонов режим (като например Greenify). Също така, този проблем често се среща при производителите, които използват потребителски версии на Android, които са много агресивни с методите си за пестене на батерията. Добър пример за това е EMUI на Huawei, който забранява на някои приложения да работят във фонов режим, когато телефонът е неактивен. iOS на Apple има подобен подход, но много по-лесно е да включите обратно уведомленията. Ако се питате как да решите проблема с Facebook нотификациите на телефона си, разгледайте информацията на appuals. Преди обаче да започнете да следвате ръководството по-долу, има няколко прости настройки, които трябва да опитате: 1. Уверете се, че опцията „App Notifications" е включена. Пътят до нея ще се различава според устройството, което имате, но трябва да е нещо от рода на Settings > Sound and notifications > App Notifications. Трябва да видите списък с всички приложения, които работят с известия. Докоснете „Facebook" и се уверете, че известията не са блокирани. 2. Опитайте да изчистите кеш данните от приложението Facebook и приложението Messenger. Ако известията все още не се показват, опитайте да преинсталирате приложението. 3. Проверете дали във вашето приложение Facebook има ограничения за фоновите данни и дали не сте активирали режими за пестене на батерията, който би могъл да попречи на известията. Не се съсредоточавайте само върху функциите за икономия на енергия и проверете дали имате приложения за пестене на батерията на трета страна. Метод 1 - активиране на автоматичната синхронизация на Android 1. Отидете на началния екран и натиснете „Menu". 2. Докоснете „Settings" и превъртете надолу до „Accounts and Sync". Името на тази опция може леко да се различава при различните производители. 3. Проверете дали Facebook профилът ви е конфигуриран за това устройство. Ако виждате опцията Facebook в списъка с профили, всичко е наред. Ако не натиснете „Add account" и въведете вашите потребителски идентификационни данни за Facebook. 4. Докоснете иконата с три точки в горната дясна част на екрана ((More за някои персонализирани версии на Android). 5. Проверете дали е активирана автоматичната синхронизация. Ако не е, докоснете „Enable auto sync" и натиснете „OK", за да потвърдите избора си. Метод 2 - Разрешаване на нотификациите на iPhone, iPad и iPod 1. Отидете до Menu -> Settings и превъртете надолу до списъка с инсталирани приложения. 2. Докоснете „Facebook" и изберете „Push Notifications". 3. Включете „Messages". Метод 3 - Фиксиране на известия във Facebook на Huawei EMUI 1. Отидете до Settings -> Advanced Settings -> Battery Manager -> Protected Apps, намерете приложенията Facebook и Facebook Messenger и ги добавете към защитения списък. Това ще гарантира, че фоновите процеси за тези приложения няма да се спират, за да се пести живота на батерията. 2. Отидете до Settings > Apps > Advanced и докоснете „Ignore battery optimizations". Потърсете приложението Facebook и след това повторете процедурата с Facebook Messenger. 3. Отидете до Settings -> Notification panel & status bar -> Notification center, намерете приложението Facebook и активирайте „Allow Notifications и Priority Display". Повторете стъпките и за приложението Messenger. Метод 4 - Фиксиране на Android нотификациите от десктоп версията на Facebook 1. Влезте във Facebook акаунта си от компютъра и отворете „Settings". Ако нямате достъп до компютър или лаптоп, можете да посетите уеб версията на Facebook директно от Android, като използвате Chrome. Поставете адреса на Facebook в адресната лента, натиснете бутона за действие и активирайте „Request desktop site". 2. Кликнете върху Apps. 3. Под „Logged in with Facebook" премахнете всички профили. Не се притеснявайте, това няма да затвори нито един от профилите ви и няма да загубите никакви покупки, които може да сте направили чрез тях. Това ще деактивира само регистрирането в този Facebook акаунт, така че няма да бъде нанесена никаква вреда. 4. Когато изтриете списъка, кликнете върху бутона „Edit" под „Apps, Websites and Pages" и натиснете „Disable Platform". 5. Вземете телефона си и отворете приложението Facebook. Разгънете лентата за действия, разположена в горната дясна част на екрана и натиснете „Notifications". Преместете плъзгача от позиция „OFF" на „ON".