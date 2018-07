Motorola разработват наследник на смартфона Moto X4, който се казва One Power и ще работи под управлението на Android One. Oфициалната премиера на пазара се очаква да стане факт до няколко седмици. В интернет сега се появиха данни, които разкриват повече детайли за техническите спецификации на Motorola One Power. Новият смартфон ще предложи на потребителите голям дисплей с диагонал от 6.2 инча, който поддържа резолюция от 2246х1080 пиксела при съотношение 18:9. В горната част ще има набиращия популярност Notch прорез, в който е позиционирана предната камера за селфита и НD видео разговори, която е с 8-мегапикселова рeзолюция, информира SlashLeaks. На гърба ще има 16MP сензор, където вероятно ще е разположен и сензор за пръстов отпечатък. Компанията ще продава на пазара няколко конфигурации, които имат съответно 3GB, 4GB, 6GB RAM, както и 32GB/64GB вградена памет. Допълнителен слот за microSD ще позволи да я увеличитe с още 128GB. Все още не знаем с какъв процесор ще работи новия смартфон. Oчаква се компанията да използва чип на Qualcomm, който е или Snapdragon 636 или Snapdragon 845. Името Оne Power не е избрано случайно, тъй като смартфона ще има мощна батерия със заряд 4850mAh. В заключение ще отбележим, че представянето на смартфона ще стане факт на специално събитие, което ще се проведе на 2 август. Остава само да разберем и каква ще е цената на Motorola One Power в Европа. Още от Digital: Motorola разработват смартфон с гъвкав дисплей