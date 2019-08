Преминаването от Android телефон към iPhone може да бъде предизвикателство. За разлика от преминаването от едно Android устройство към друго (или iPhone към друг iPhone), в този случай няма един единствен, безпроблемен и бърз процес на прехвърляне на данните. Разбира се, не е невъзможно да прехвърлите данните си от Android телефон на iPhone, нито пък е особено трудно. Има няколко начина за прехвърляне на контакти от Android устройство към iPhone, а кои са те може да научите от информацията на Business Insider. Как да прехвърляте контакти от Android към нов iPhone с приложението Move to iOS Apple създаде приложението Move to iOS, за да ви помогне да прехвърлите вашите данни от Android телефон към нов iPhone. Процесът ще копира всичките ви данни, включително контакти, календари, снимки и имейл акаунти. 1. Инсталирайте приложението Move to iOS на Android устройството си. 2. Следвайте процеса на настройка на вашия нов iPhone, докато стигнете до екрана „Apps & Data“. 3. Изберете „Move Data from Android“. 4. Стартирайте приложението Move to iOS на вашия Android телефон. 5. Докоснете „Continue“ и на двете устройства и се съгласете с условията на Move to iOS, след което докоснете „Next“. 6. В приложението Move to iOS, въведете кода, който се показва на iPhone. 7. Следвайте инструкциите, за да завършите прехвърлянето. Как да прехвърляте контакти от Android към iPhone чрез синхронизиране на Google акаунт Това е чудесен вариант, ако държите контактите си в Google акаунт. Работи както с нов iPhone, така и с такъв, който вече е настроен. Всичко, което трябва да направите е да добавите информацията за вашия Google акаунт към iPhone: 1. На iPhone стартирайте приложението Settings. 2. Докоснете „Passwords & Accounts“. 3. Докоснете „Add Account“ и после изберете „Google“. 4. Следвайте инструкциите, за да добавите вашия Google акаунт към iPhone. Той автоматично ще синхронизира цялата ви информация в Google, включително контактите. Как да прехвърляте контакти от Android към iPhone с помощта на VCF file Това е чудесен вариант, ако някои от контактите ви не са в Google акаунта ви или ако искате да прехвърлите само няколко контакта. 1. На вашия Android телефон отворете приложението Contacts. 2. Докоснете трите точки в горния десен ъгъл на екрана, за да отворите менюто, след което докоснете „Share“. 3. Изберете контактите, които искате да прехвърлите. Можете да докоснете „All“ или да изберете контакти един по един. 4. Когато приключите, докоснете „Share“. 5. Ако сте избрали само един контакт, ще трябва да изберете „VCF file“. Ако сте избрали няколко контакта, VCF е единственият ви избор. 6. Изберете как искате да получите VCF файла на вашия iPhone. Най-лесният вариант вероятно е имейл или текстово съобщение. Изпратете файла. 7. Отворете VCF файла на iPhone и изберете да добавите контактите към вашия iPhone. Как да прехвърляте контакти от Android към iPhone със SIM карта Възможно е да можете да използвате SIM картата на вашия Android като устройство за прехвърляне, за да копирате контактите си. Това обаче е може би най-неудобното решение, защото изисква физически да разменяте SIM картата между телефоните. 1. На вашия Android телефон отворете приложението Contacts. 2. Докоснете трите хоризонтални линии, за да отворите менюто. 3. Докоснете „Manage contacts“. 4. На страницата Manage contacts докоснете „Import/export contacts“. 5. Докоснете „Export“. 6. Изберете къде да бъдат експортирани контактите като докоснете „SIM card“. 7. Изберете кои контакти искате да експортирате. Докоснете „All“ или докоснете контакти един по един и след това докоснете „Done“. 8. Докоснете „Export“. Може да се наложи да потвърдите този избор. 9. Извадете SIM картата от Android телефона си и я поставете в iPhone. 10. На iPhone стартирайте приложението Settings. 11. Докоснете „Contacts“. 12. Докоснете „Import SIM Contacts“. 13. Изберете акаунта, в който искате да съхранявате контактите. Вижте как да прехвърлим контакти от Android телефон на компютър